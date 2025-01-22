بيان جديد من الزمالك بشأن أكاديميات كرة القدم الخارجية

الأربعاء، 22 يناير 2025 - 14:54

كتب : FilGoal

الزمالك - بيان رسمي

حذّر نادي الزمالك من استخدام اسم أو شعار النادي أو علاماته التجارية بخصوص أكاديميات كرة القدم الخارجية.

وسبق أن أصدر النادي بيانا بشأن استخدام العلامات التجارية في وقت سابق. (طالع التفاصيل)

وجاء بيان الزمالك:

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"يؤكد نادي الزمالك للألعاب الرياضية أنه المالك الوحيد والحصري لاسم وشعار النادي وكافة علاماته التجارية، وأنه بخصوص أكاديميات كرة القدم الخارجية فإنه لا يوجد سوى SPOREV GROUP وشركة SAM المسموح لهما من قبل النادي بإنشاء أكاديميات بمحافظات محددة وفق التعاقد المبرم معهما.

لذلك فإن النادي يحذر كل من يقوم بدون وجه حق باستعمال أو استغلال اسم أو شعار النادي أو أياً من علاماته التجارية بخصوص أكاديميات كرة القدم الخارجية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الجنائية والمدنية حفاظاً على حقوق النادي.

وعلى من يرغب في معرفة شروط منح تراخيص إنشاء أكاديميات كرة القدم وتقنين أوضاعها التوجه لإدارة النادي.

وقد قام النادي بتكليف مكتب كمال شعيب المستشار القانوني للنادي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف ذلك".

ويستعد الزمالك للقاء مودرن سبورت غدا الخميس في الجولة التاسعة من الدوري المصري.

ويحتل الأبيض المركز الثاني في جدول ترتيب المسابقة برصيد 17 نقطة.

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