بيان من الزمالك بشأن استخدام العلامات التجارية

أصدر نادي الزمالك بيانا بشأن استخدام العلامات التجارية الخاصة به.

وأكد نادي الزمالك في بيانه أنه صاحب الحق الحصري والوحيد في استخدام اسم وشعار النادي.

وجاء بيان الزمالك كالآتي:

"يؤكد نادي الزمالك أنه صاحب الحق الحصري والوحيد في استخدام اسم وشعار النادي وكافة العلامات التجارية الخاصة به، وأنه في مجال الملابس الرياضية فإن شركة ZAT هي الشركة الوحيدة المرخص لها من قبل النادي باستخدام اسم وشعار النادي لأغراض تصنيع وبيع الملابس الرياضية وفقا للتعاقد المبرم معها لذلك".

"فإن النادي يحذر كل من يقوم باستعمال اسم أو شعار النادي أو أيا من علاماته التجارية بدون وجه حق باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الجنائية والمدنية حفاظا على حقوق النادي".

"وقام النادي بتكليف مكتب كمال شعيب المستشار القانوني للنادي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف ذلك".

ويستعد الزمالك لخوض المباراة المقبلة ضد أبو قير للأسمدة في اللقاء الذي سيجمعهما في دور الـ32 من كأس مصر.

وتعادل الزمالك مع منافسه المصري في اللقاء الماضي بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية.

التعادل بسبب فوز الأبيض على الفريق البورسعيدي بهدف دون رد في الجولة الثالثة.

ويعتبر الزمالك الفريق الوحيد في المجموعة الذي لم يتعرض للخسارة حتى الآن.

ويلعب الزمالك أمام أبو قير للأسمدة عصر الخميس ضمن منافسات دور الـ 32 من كأس مصر.