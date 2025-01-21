تقرير: بوبيندزا يقترب من الانتقال لبطل الدوري الصيني

اقترب الجابوني أرون سالم بوبيندزا مهاجم رابيد بوخارست من الانتقال إلى شنجهاي بورت الصيني.

وانضم بوبيندزا إلى رابيد بوخارست بداية الموسم الجاري بعدما تراجع عن اتفاقه مع الزمالك. (طالع التفاصيل)

وبحسب موقع فانتاك الروماني، فإن بوبيندزا يحظى باهتمام حامل لقب الدوري الصيني لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأوضحت التقارير أن بوبيندزا خطف أنظار النادي الصيني خلال المواجهة الودية التي جمعته برابيد بوخارست.

والتقى رابيد وشنجهاي بورت في 15 يناير، في دبي، في مباراة ودية. سجل آرون بوبيندزا الهدف الوحيد في المباراة، في الدقيقة 86.

شنجهاي رحل عن صفوفه مؤخرا البرازيلي أوسكار لاعب تشيلسي السابق الذي انتقل إليه في صف 2017 مقابل 60 مليون يورو.

وشارك آرون بوبيندزا في 11 مباراة وسجل خمسة أهداف لصالح رابيد هذا الموسم.

فيكتور أنجيليسكو مدرب رابيد قال عبر "فانتاك": "سيتم استدعاء بوبيندزا إلى الاجتماع اليوم. لا أعتقد أننا نستطيع التوصل إلى اتفاق. إنه موضوع مغلق. لا يمكننا التسامح مع مثل هذا الموقف. رابيد فوق أي لاعب. نريد سلوكًا مختلفًا من لاعبي رابيد".

وأصدر نادي رابيد بوخارست الروماني بيانا رسميا منذ أيام بشأن موقف مهاجمه الجابوني أرون سالم بوبيندزا. (طالع التفاصيل)

فيما كشف موقع gsp الروماني في وقت سابق عن غياب بوبيندزا وعدم حضوره لتدريبات فريقه بمعسكر دبي وسط أنباء عن الغياب بسبب مشكلة في الكاحل.

وأشار التقرير إلى امتلاك عرضين ضخمين من الدوري التركي تحديدا من فريقي سيفاس سبور وبودروم.

وأوضح التقرير أن اللاعب يمتلك عرضا بقيمة مليون يورو سنويا ويبحث عن الرحيل في سوق الانتقالات الشتوية.

وغاب بوبيندزا عن التدريبات بسبب مشكلة في الكاحل وفقا للتقرير.

وكان عمرو أدهم عضو مجلس إدارة الزمالك قد كشف عن تقديم ناديه شكوى رسمية ضد بوبيندزا.

وكتب عمرو أدهم عضو مجلس الزمالك عبر منصة إكس: "تم تقديم شكوى أرون بوبيندزا رسميا و تلقى النادي اخطارا بالاستلام الرسمي من فيفا".

الزمالك سبق وأعلن وصول البطاقة الدولية لـ بوبيندزا لكن المهاجم الجابوني لم يأتي إلى القاهرة وأتم اتفاقه مع رابيد بوخارست.

فيما أعلن رابيد بوخارست الروماني قيد بوبيندزا في قائمته بعد موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

بوبيندزا شارك مع رابيد بوخارست في 11 مباراة وسجل 5 أهداف منذ انضمامه للفريق.