تقرير: بوبيندزا يقترب من الانتقال لبطل الدوري الصيني

الثلاثاء، 21 يناير 2025 - 17:49

كتب : FilGoal

آرون بوبيندزا

اقترب الجابوني أرون سالم بوبيندزا مهاجم رابيد بوخارست من الانتقال إلى شنجهاي بورت الصيني.

وانضم بوبيندزا إلى رابيد بوخارست بداية الموسم الجاري بعدما تراجع عن اتفاقه مع الزمالك. (طالع التفاصيل)

وبحسب موقع فانتاك الروماني، فإن بوبيندزا يحظى باهتمام حامل لقب الدوري الصيني لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

أخبار متعلقة:
رابيد بوخارست في بيان رسمي: سنوقع عقوبات صارمة على بوبيندزا هل نجا الزمالك من أزماته؟.. تقرير: بوبيندزا يطلب الرحيل عن رابيد بوخارست تقرير روماني: تضارب حول مستقبل بوبيندزا بعد غيابه عن تدريبات رابيد.. ورد من ناديه بوبيندزا: الزمالك أرادني لكنني لم أوقع على شيء.. ومشروع رابيد مثير للاهتمام

وأوضحت التقارير أن بوبيندزا خطف أنظار النادي الصيني خلال المواجهة الودية التي جمعته برابيد بوخارست.

والتقى رابيد وشنجهاي بورت في 15 يناير، في دبي، في مباراة ودية. سجل آرون بوبيندزا الهدف الوحيد في المباراة، في الدقيقة 86.

شنجهاي رحل عن صفوفه مؤخرا البرازيلي أوسكار لاعب تشيلسي السابق الذي انتقل إليه في صف 2017 مقابل 60 مليون يورو.

وشارك آرون بوبيندزا في 11 مباراة وسجل خمسة أهداف لصالح رابيد هذا الموسم.

فيكتور أنجيليسكو مدرب رابيد قال عبر "فانتاك": "سيتم استدعاء بوبيندزا إلى الاجتماع اليوم. لا أعتقد أننا نستطيع التوصل إلى اتفاق. إنه موضوع مغلق. لا يمكننا التسامح مع مثل هذا الموقف. رابيد فوق أي لاعب. نريد سلوكًا مختلفًا من لاعبي رابيد".

وأصدر نادي رابيد بوخارست الروماني بيانا رسميا منذ أيام بشأن موقف مهاجمه الجابوني أرون سالم بوبيندزا. (طالع التفاصيل)

فيما كشف موقع gsp الروماني في وقت سابق عن غياب بوبيندزا وعدم حضوره لتدريبات فريقه بمعسكر دبي وسط أنباء عن الغياب بسبب مشكلة في الكاحل.

وأشار التقرير إلى امتلاك عرضين ضخمين من الدوري التركي تحديدا من فريقي سيفاس سبور وبودروم.

وأوضح التقرير أن اللاعب يمتلك عرضا بقيمة مليون يورو سنويا ويبحث عن الرحيل في سوق الانتقالات الشتوية.

وغاب بوبيندزا عن التدريبات بسبب مشكلة في الكاحل وفقا للتقرير.

وكان عمرو أدهم عضو مجلس إدارة الزمالك قد كشف عن تقديم ناديه شكوى رسمية ضد بوبيندزا.

وكتب عمرو أدهم عضو مجلس الزمالك عبر منصة إكس: "تم تقديم شكوى أرون بوبيندزا رسميا و تلقى النادي اخطارا بالاستلام الرسمي من فيفا".

الزمالك سبق وأعلن وصول البطاقة الدولية لـ بوبيندزا لكن المهاجم الجابوني لم يأتي إلى القاهرة وأتم اتفاقه مع رابيد بوخارست.

فيما أعلن رابيد بوخارست الروماني قيد بوبيندزا في قائمته بعد موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

بوبيندزا شارك مع رابيد بوخارست في 11 مباراة وسجل 5 أهداف منذ انضمامه للفريق.

بوبيندزا رابيد بوخارست
نرشح لكم
أرتيتا: عودة ثنائي أرسنال المصاب أمام دينامو زغرب.. وموقف ساليبا ميلان يفسخ تعاقده مع مدافعه السنغالي تقرير: إنتر يتوصل لاتفاق لضم لاعب وسط دينامو زغرب تشابي ألونسو يرد على إمكانية تدريبه ريال مدريد سكاي: اجتماع بين مانشستر يونايتد ونابولي للتفاوض بشأن رحيل جارناتشو دي مارزيو: كومو قدم عرضا لـ برشلونة للتعاقد مع إريك جارسيا بسبب العداء الكبير.. تقرير يكشف خطة يوفنتوس لعدم دعم نابولي بـ دانيلو ماريسكا: سانشيز أخطأ 4 مرات؟ وكم مرة أنقذنا؟
أخر الأخبار
بمشاركة شريف.. النصر يعبر الخليج ورونالدو يعتلي صدارة هدافين الدوري السعودي 7 دقيقة | سعودي في الجول
تقارير: استبعاد الكونغو من أمم إفريقيا للمحليين.. وتأهل غينيا الإستوائية 24 دقيقة | الكرة الإفريقية
تقارير مجرية: غياب جراديشار لمفاوضاته مع فريق بالدوري المصري.. ومصدر من الأهلي يرد 39 دقيقة | الدوري المصري
حوار في الجول – مدير تعاقدات زد يرد على "فرع الأهلي الثاني".. وأمر يحدث لأول مرة في مصر 45 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: الهلال يراقب موقف صلاح.. وسيضمه إذا غادر ليفربول مجانا 55 دقيقة | الدوري الإنجليزي
في الجول يكشف أسباب استبعاد وسام أبو علي من مواجهة فاركو.. وخطوة قبل مباراة بيراميدز ساعة | الدوري المصري
أرتيتا: عودة ثنائي أرسنال المصاب أمام دينامو زغرب.. وموقف ساليبا ساعة | دوري أبطال أوروبا
تقرير تركي: طرابزون سبور مهتم بضم أحمد زيزو ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 دوري أبطال إفريقيا - منافسو الأهلي وبيراميدز المحتملين.. ومواعيد مباريات ربع النهائي 2 "أسد تركوه يعيش على الخبز الجاف".. عبد العاطي يعلن تنازله ونهاية أزمة مستحقاته مع الإسماعيلي 3 انتهت في كأس مصر - سيراميكا كليوباترا (2)-(0) طلائع الجيش.. متأهل جديد 4 دوري أبطال إفريقيا - منافسو الأهلي وبيراميدز المحتملين بعد حسم التأهل.. ومواعيد مباريات ربع النهائي