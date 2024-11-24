وكيل بوبيندزا يكشف لـ في الجول سبب فشل انتقاله إلى الزمالك

كشف محمد حبشي وكيل اللاعبين عن كواليس وأسباب فشل تعاقد الزمالك مع أرون بوبيندزا.

وأجرى FilGoal.com حوارا مع حبشي حول كواليس مفاوضات الزمالك مع بوبيندزا وكيف قلل مارتن يول راتبه للتوقيع مع الأهلي.

وقال حبشي في حوار مع FilGoal.com: "مارتن يول كان لديه فكرة عن الكرة المصرية، وبعد أن تحدثت معه وشرحت مشروع الأهلي شعر أنني أتحدث عن فريق كبير ثم عرضته على الأهلي الذي رحب بتواجد اسم كبير مثله ثم توصلنا لاتفاق".

وواصل "يول كان من أكبر العقود في أوروبا كونه مدرب الدوري الإنجليزي ولكننا توصلنا لاتفاق أن يقلل من أمواله وجاء ليقود واحد من أكبر الفرق وأرى أنه تجربته تم الحكم عليها بشكل سريع ولم يحصل على حقه، هذا المدرب تعاقد قبل رحيله مع علي معلول وجونيور أجايي ومحمد الشناوي وأكرم توفيق ودوره كان من المفترض أن يعد للموسم الجديد وأرى أن الموسم الثاني كان ليصبح مختلفا".

وكشف حبشي قصة فشل تعاقد الزمالك مع أرون بوبيندزا قائلا "قصة بوبيندزا بدأت بعد تواصلي معه أثناء تواجده بأمريكا واستطلعت رأيه باللعب في الشرق الأوسط وكان هناك تفاوض مع نادي الأخدود وفشلت الصفقة".

وأكمل "بعد فشل مفاوضات الأخدود عرضت عليه اللعب للزمالك وأخبرته أن المقابل المادي سيكون أقل من السعودية ولكن هناك جماهيرية ونجاح وبطولات أكبر وأعجب بالأمر وتوصلنا لصيغة عقد محترمة جدا بين الطرفين وأرسلنا له عرضا رسميا لمدة 3 سنوات ووقع عليه".

وكشف "بوبيندزا كان يتقاضى ما يصل إلى 2 مليون دولار في السعودية وأمريكا ووضعنا شروط لرفع راتبه ولكن بشرط تألقه ووصوله لأرقام محددة من الأهداف".

وأردف "كنا نريد من البداية أن تكون مفاوضات بوبيندزا سرية ولكن بعد تسريب الخبر بدأت أطراف أخرى في الحديث معه وتهديده وتعرض لضغط شديد قبل الدخول لتلك الدائرة ولا أعرف من أرسل له تلك التهديدات ولكن هذا حدث بالفعل وأرسل لي أن بعض الرسائل وصلته تنصحه بعدم الانضمام للفريق لأنه يعاني من عديد القضايا في فيفا والكثير من الأشياء الأخرى قبل أن تدخل أيضا بعض الأندية الأخرى في المفاوضات معه".

وشدد "عندما يتم إرسال عرضا رسميا يحتوي على جميع التفاصيل التعاقدية ويوقع عليه يعتبر معقد ملزم للطرفين، عقد اتحاد الكرة هو شأن داخلي ولكن العقد الملزم للطرفين تم توقيع بين نادي الزمالك واللاعب وبه كافة التفاصيل والعناصر المطلوبة للعقد وهذا يحول الاتفاق إلى عقد".

وأكمل "كون أن بوبيندزا لم يكن قد خضع للكشف الطبي بعد فهذا طبيعي مثل اللاعب الذي يوقع لفريق في شهر يناير مع انتهاء تعاقده بنهاية الموسم ولكن إذا لم يمر من الكشف الطبي في شهر يونيو من حق النادي فسخ تعاقده ولكن ليس من حق اللاعب أن يفسخ تعاقده مع الفريق، لقد وقع اللاعب وتم إرسال العقد من البريد الإلكتروني للنادي للاعب وهذا الإجراء الطبيعي".

وتابع "لم أكن وكيل بوبيندزا في الشرق الأوسط ولكني كنت وسيط بينه وبين الزمالك وعندما سألته قال لي إنه لا يملك وكيل وطلب أن يتم الأمر في سرية تامة ووقع مباشرة دون تواجد وكيل ثم حدثت الأزمة وعدم سفر أي من أعضاء مجلس الإدارة له كان طبيعيا لأن كل الأمور كانت قد تمت بالفعل وأرسل إليه تذاكر الطيران".

وأضاف "نظام TMS الذي حصل منه الزمالك على البطاقة الدولية لبوبيندزا هو أمر يخص الاتحاد الدولي واتحاد الكرة فلا يمكن التلاعب من خلاله، عندما ترفع جميع أوراقك الصحيحة تحصل على الموافقة وعلى البطاقة الدولية وهذا ما حدث مع الزمالك وفيفا بالنسبة له أهم شيء هو أن يشارك اللاعب بشكل طبيعي حتى ينتهي النزاع القانوني، ومعلوماتي هي أن الزمالك يجهز جميع الأوراق لرفع دعوى قضائية للحصول على كافة حقوقه".

وكان الزمالك قد أعلن الحصول على البطاقة الدولية لبوبيندزا بعد توقيعه على اتفاقية ورقية قبل أن ينضم اللاعب إلى رابيد بوخاريست الروماني.

"الزمالك تعاقد مع جيفرسون كوستا بدون مقابل مادي ولكن مع وجود نسبة بيع للنادي البرتغالي".

وعن كواليس تعاقد الأهلي مع علي معلول قال: "في تلك الفترة كان الأهلي يمر بمشكلة في مركز الظهير الأيسر وعرضت علي ملعول على الإدارة وأبدوا إعجابهم ولكن كان هناك شخص معترض على وجود محترف في مركز الظهير الأيسر".

وكشف "شرب أوسوريو للكحوليات أثناء مباراة الزمالك؟ هذا أمر غير منطقي وغير قابل للنقاش، هو مدرب محترف ووصل إلى سن كبير كيف سيفعل ذلك؟".

وأتم "أعرف إمكانيات أحمد مصطفى زيزو جيدا وأوصلت هذا الحديث إلى مسؤولي الزمالك بذلك التوقيت واقتنعوا وتعاقدوا معه مقابل 200 ألف يورو وفي النهاية أثبت صحة قرارهم".

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