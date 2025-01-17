رابيد بوخارست في بيان رسمي: سنوقع عقوبات صارمة على بوبيندزا

أصدر نادي رابيد بوخارست الروماني بيانا رسميا بشان موقف مهاجمه الجابوني أرون سالم بوبيندزا.

أرون بوبيندزا النادي : رابيد بوخارست رابيد بوخارست

وانضم بوبيندزا إلى رابيد بوخارست بداية الموسم الجاري بعدما تراجع عن اتفاقه مع الزمالك. (طالع التفاصيل)

وقال فيكتور أنجيليسكو مدرب فريق رابيد بوخارست عبر موقع ناديه الرسمي "ما فعله بوبيندزا ليس له مكان في رابيد. اللاعب رفض العودة إلى البلاد مع الفريق، نتفهم أنه أخطر لاعبين وأعضاء من الطاقم الفني بهذا القرار، لكن من الواضح أنه يحتاج إلى معاقبته".

وأضاف "رابيد كان يدفع رواتبه في الوقت المحدد، والمكافآت، والإيجار وغيرها من الأشياء المنصوص عليها في العقد. نعم، التأخير الوحيد، إذا جاز لي أن أسميه كذلك، كان مكافأة كانت مستحقة في ديسمبر وتم دفعها هذا الشهر".

وأتم "من الواضح أنه في هذا الموقف، سلوكه غير مقبول ولا يتوافق مع اللوائح الداخلية، والتي يعرفها جميع اللاعبين. ستكون العقوبات وفقا لللوائح وستكون صارمة، لأن أي شخص يعمل في رابيد يجب أن يعامل النادي والزملاء باحترام، وإظهار الاحتراف".

موقع "فاناتيك" الروماني، ذكر في وقت سابق أن وكيل بوبيندزا أبلغ رابيد بوخارست برغبة اللاعب في الرحيل لعدم حصوله على مستحقاته.

وأوضح التقرير ذاته أن اللاعب يشعر بسوء المعاملة بعد تعرضه لصافرات الاستهجان ويرغب في الرحيل خاصة أنه يملك عرضين من الدوري التركي.

وأشار التقرير إلى أن بوبيندزا يحصل على 600 ألف يورو سنويا مع رابيد بوخارست فقط، بعدما رفض إتمام الانتقال للزمالك مقابل مليون يورو سنويا.

فيما كشف موقع gsp الروماني في وقت سابق عن غياب بوبيندزا وعدم حضوره لتدريبات فريقه بمعسكر دبي وسط أنباء عن الغياب بسبب مشكلة في الكاحل.

وأشار التقرير إلى امتلاك عرضين ضخمين من الدوري التركي تحديدا من فريقي سيفاس سبور وبودروم.

وأوضح التقرير أن اللاعب يمتلك عرضا بقيمة مليون يورو سنويا ويبحث عن الرحيل في سوق الانتقالات الشتوية.

وغاب بوبيندزا عن التدريبات بسبب مشكلة في الكاحل وفقا للتقرير.

ورد فيوريل مولدوفان رئيس رابيد بوخارست في تصريحات نقلها موقع gsp الروماني: "سبب غياب بوبيندزا عن التدريبات مشكلة طبية، ولا أعلم من أين جاءت فكرة رغبة اللاعب في الرحيل، نحن راضون عن مدى تحسن أدائه".

وكان عمرو أدهم عضو مجلس إدارة الزمالك قد كشف عن تقديم ناديه شكوى رسمية ضد بوبيندزا.

وكتب عمرو أدهم عضو مجلس الزمالك عبر منصة إكس: "تم تقديم شكوى أرون بوبيندزا رسميا و تلقى النادي اخطارا بالاستلام الرسمي من فيفا".

الزمالك سبق وأعلن وصول البطاقة الدولية لـ بوبيندزا لكن المهاجم الجابوني لم يأتي إلى القاهرة وأتم اتفاقه مع رابيد بوخارست.

فيما أعلن رابيد بوخارست الروماني قيد بوبيندزا في قائمته بعد موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

بوبيندزا شارك مع رابيد بوخارست في 11 مباراة وسجل 5 أهداف منذ انضمامه للفريق.

من هو بوبيندزا؟

اللاعب الجابوني صاحب الـ28 عاما يستطيع اللعب كمهاجم وجناح أيمن وأيسر.

وبدأ بوبيندزا مشواره في مونانا الجابوني ومنه انتقل إلى بوردو ثم أجاكسيو وتور في فرنسا ثم انتقل إلى فييرينسي البرتغالي وهاتاي سبور التركي.

وسبق للاعب الجابوني خوض تجربتين في الدول العربية الأولى كانت مع العربي القطري والثاني مع الشباب السعودي.

وبعدهما انتقل إلى سينسيناتي الأمريكي قبل فسخ تعاقده.

وفي تجربته الأخيرة مع النادي الأمريكي شارك في 35 مباراة سجل خلالهم تسعة أهداف وصنع خمسة آخرين.

ويملك بوبيندزا 29 مباراة مع منتخب الجابون سجل خلالهم خمسة أهداف