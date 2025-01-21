مدرب ولفرهامبتون: ليمينا غير ملتزم بسبب عرض الشباب السعودي

هاجم فيتور بيريرا المدير الفني لـ ولفرهامبتون لاعبه ماريو ليمينا بسبب عدم التزامه.

ماريو ليمينا النادي : ولفرهامبتون ولفرهامبتون

وخسر ولفرهامبتون من منافسه تشيلسي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 22 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب البرتغالي عقب المباراة للصحفيين: "أنا أعتبر ليمينا خارج الفريق حتى نهاية فترة الانتقالات الشتوية الجارية".

وأتم "أريد اللاعبين الملتزمين فقط هنا مع الفريق والنادي وكل شيء، ليمينا لا يزال يريد الرحيل إلى الشباب، لذا لا أرغب في لاعبين لديهم شكوك في البقاء".

ودرب بيريرا فريق الشباب السعودي منذ فبراير 2024 وحتى شهر ديسمبر من العام ذاته.

ورحل بيريرا لتدريب ولفرهامبتون لرغبته في التواجد في الدوري الإنجليزي كما عبر من قبل.

واستبعد بيريرا لاعبه الفرنسي من قائمة الفريق في المباراتين الماضيتين ضد نيوكاسل وتشيلسي بسبب رغبته في الانتقال إلى الدوري السعودي.

وتجمد رصيد ولفرهامبتون عند النقطة 16 في المركز الـ17 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

ويتساوى ولفرهامبتون مع إبسويتش الذي يتواجد في المركز الـ18 أي منطقة الهبوط لدوري الدرجة الأولى الإنجليزي في عدد النقاط.