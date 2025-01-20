برونو: يونايتد في موقف صعب.. وأسلوب أموريم يؤثر على مردودنا

الإثنين، 20 يناير 2025 - 11:47

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد

يرى برونو فيرنانديز قائد مانشستر يونايتد أن فريقه عليه أن يواصل النظر إلى الاتجاه الصحيح رغم الخسارة أمام برايتون في أولد ترافورد.

وانقاد الشياطين الحمر لخسارة جديدة في الدوري الإنجليزي لحساب الجولة 22 أمام برايتون بنتيجة 1-3، لتتواصل سلسلة النتائج المخيبة.

وقال فيرنانديز في تصريحات نشرها موقع ناديه: "نشعر بقدر هائل من الإحباط، هذه ليست النتيجة التي تمنيناها بكل تأكيد. لقد بدأنا المباراة بشكل سيء جدًا، ثم عدنا في المباراة".

وأضاف "كنا الفريق الأفضل في الشوط الأول، ولكننا افتقدنا للقرارات الصائبة في الثلث الأخير من الملعب، كما لم نتمكن من الاحتفاظ بالكرة كما ينبغي في الثلث الهجومي، وهذا شيء نحتاج إلى تحسينه".

وأكمل "لا يخفى على أحد أن أسلوب اللعب الجديد الذي يحاول المدرب روبن أموريم تطبيقه يؤثر على مردود الفريق على أرض الملعب، والمدرب البرتغالي بنفسه أشار إلى أن الأمر سيستغرق بعض الوقت ليتأقلم اللاعبون مع الأسلوب الجديد".

وتابع "نحن في موقف صعب، ولكن أعتقد أننا أظهرنا عكس ذلك في الشوط الثاني. كان من الممكن أن تظل حظوظنا قائمة والنتيجة 2-1، ولكننا افتقدنا للثقة قليلًا في ذلك التوقيت".

وواصل "بعد ذلك استقبلنا الهدف الثالث، وعندئذ ازدادت مهمتنا صعوبة. كان لدينا وقت لنعود في المباراة أو لنفعل شيئًا ما، ولكن أكثر ما يثير قلقي هو افتقادنا للثقة حاليًا لفعل الأشياء التي نعلم أننا قادرين على فعلها".

وأتم "لا أمانع أن يفقد أي لاعب الكرة وهو يحاول فعل شيء لمساعدة الفريق، ولكن يجب على جميع اللاعبين أن يقدموا أفضل ما لديهم. نحتاج إلى ثقة اللاعبين في أنفسهم وفي قدرتهم على تغيير الدفة لصالح الفريق".

وواصل الشياطين الحمر عروضهم السلبية وتعرضوا لخسارة جديدة على ملعب أولد ترافورد بنتيجة 3-1.

وسقط البرتغالي روبن أموريم في فخ الخسارة السابعة من أصل 15 مباراة قاد خلالها الفريق حتى الآن.

وتقدم الضيوف مبكرا بهدف يانكوبه مينتيه في الدقيقة 5، وعدّل برونو فيرنانديز النتيجة من علامة الجزاء في الدقيقة 23.

وسجل جواو بيدرو هدفا في الدقيقة 53 ألغي بداعي وجود خطأ، وأضاف كاورو ميتوما في الدقيقة 60 الهدف الثاني، ليصبح أكثر لاعب ياباني تسجيلا للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي.

واستغل جورجينيو روتر خطأ فادحا من أندري أونانا وسجل هدفا في الدقيقة 76 بعد 6 دقائق من مشاركته كبديل.

الفوز ارتقى بالنوارس للمركز التاسع برصيد 34 نقطة بفارق 4 نقاط عن نيوكاسل الرابع.

فيما ظل مانشستر يونايتد في المركز الـ 13 برصيد 26 بفارق 10 نقاط عن مراكز الهبوط.

خسارة يونايتد هي السادسة على أرضه هذا الموسم من أصل 12 وهو ما يحدث لأول مرة منذ موسم 1893-94.

برونو فيرنانديز مانشستر يونايتد
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