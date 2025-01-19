إلى ربع نهائي الكونفدرالية.. هاتريك فخر الدين بن يوسف يدمر بلاك بولز ويؤهل المصري

التحق النادي المصري بركب المتأهلين إلى ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية باحتلاله المركز الثاني بترتيب المجموعة الرابعة من البطولة بعد الفوز على بلاك بولز.

وفاز المصري على بلاك بولز بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب برج العرب، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات من البطولة.

سجل فخر الدين بن يوسف أهداف المصري الثلاثة، ليكتب أول هاتريك له بقميص الفريق، والثاني له في مسيرته عموما، والثاني للاعب من المصري قاريا تاريخيا بعد هاتريك محمود وادي ضد ماليندي في 2019.

الفوز رفع رصيد المصري إلى 9 نقاط محتلا وصافة المجموعة خلف الزمالك الذي تأهل متصدرا برصيد 14 نقطة.

التشكيل

بدأ علي ماهر اللقاء بـ كريم بامبو كجناح أيمن أساسي لأول مرة منذ انضمامه إلى الفريق وبعد إصابة محمد الشامي بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وصف المباراة

وبدأ المصري الللقاء ضاغطا منذ البداية وأهدروا العديد من الفرص.

وفي الدقيقة الـ13 تحصل كريم بامبو على ركلة جزاء بعد مراوغة الحارس وتعرضه لعرقلة احتسبها الحكم ركلة جزاء.

حسن علي سدد ركلة الجزاء في القائم الأيسر، ليهدر ركلة الجزاء الثانية للمصري في اللقاء الثاني على التوالي بعد إهدار محمود حمادة ضد إنييمبا في اللقاء الماضي.

هاتريك تاريخي

ولم ييأس المصري، فاستمر الهجوم الذي أسفر عن هدف أول في الدقيقة الـ22. انطلاقة رائعة وعرضية أروع من كريم بامبو، قابلها فخر الدين بن يوسف برأسية في المرمى مسجلا الأول.

هدف هو الأول لـ فخر الدين بن يوسف منذ هدفه ضد الهلال الليبي في الكونفدرالية شهر سبتمبر الماضي، وصناعة هي الأولى لـ كريم بامبو بقميص المصري.

وضاعت فرصة الثاني في الدقيقة الـ30. ركنية نفذها حسن علي وقابلها خالد الغندور برأسية تصطدم بالدفاع وتجاول القائم بقليل.

فخر الدين بن يوسف سدد كرة صاروخية في الدقيقة الـ30 بالقائم الأيمن، لتضيع فرصة الهدف الثاني على المصري.

وجاءت الدقيقة الـ39 بالهدف الثاني للنادي المصري. انفراد من صلاح محسن الذي سدد وتصدى لها الحارس ويتابعها فخر الدين في المرمى مسجلا الثاني.

فخر الدين بن يوسف لم يكتف بذلك، فأضاف الثالث بالدقيقة الـ45 بعد كرة عائدة من الدفاع ليقطعها وينفرد ويسجل الثالث ويكمل الهاتريك.

هاتريك المهاجم التونسي جعله ثاني لاعب أجنبي يسجل "هاتريك" في تاريخ النادي المصري عبر مشاركاته القارية، إذ سبقه لذلك محمود وادي المهاجم الفلسطيني حين سجل ثلاثة أهداف ضد فريق ماليندي من زنزنبار والتي فاز بها المصري بأربعة أهداف مقابل هدف على ملعب برج العرب رغم إنها كانت مباراة فريق ماليندي.

وانتهى الشوط الأول على تلك النتيجة، بتقدم المصري بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

الشوط الثاني

حسن علي كاد يسجل الرابع للمصري في الدقيقة الـ53 من كرة ثابتة نفذها بجانب القائم بقليل.

وفي الدقيقة الـ57 جاء الهدف الأول للضيوف. عرضية إلى خادري جويي الذي استلم وسدد وتصدى لها محمود جاد وارتدت له ليمررها إلى رومي أكبورو الذي سدد في المرمى وفشل الدفاع في إخراجها من على خط المرمى.

هنا تدخل علي ماهر وأجرى ثلاثة تبديلات في الدقيقة الـ60 بدخول بابي بادجي، وأحمد القرموطي، ومحمود حمادة بدلا من فخر الدين بن يوسف، خالد الغندور، وصلاح محسن.

فرص مهدرة عديدة

وكاد القرموطي يسجل الرابع بعد دخوله. عرضية من أحمد عيد مهدها دغموم برأسية إلى القرموطي الذي استلم وسدد على الطائر في الدقيقة الـ75، لكن الحارس تصدى لها على مرتين ببراعة.

علي ماهر أجرى تبديلان جديدان في الدقيقة الـ78 بدخول كريم العراقي، وسمير فكري بدلا من أحمد عيد، وكريم بامبو.

سمير فكري انفرد في الدقيقة الـ85 بعد بينية ساقطة رائعة من أحمد القرموطي، وحاول سمير الوقوف على الكرة وتمريرها إلى بابي بادجي، لكن عاد الدفاع وحولها إلى ركنية.

عبد الرحيم دغموم انطلق مجددا في الدقيقة الـ86 وأرسل عرضية استلمها أحمد القرموطي، والذي مهد الكرة إلى كريم العراقي الذي سدد بجانب القائم بقليل.

وواصل لاعبو المصري إهدار الفرص في الدقيقة الـ88 بعد بينية إلى دغموم على الجهة اليسرى، والذي استلم داخل منطقة الجزاء وسدد خارج المرمى.

الجناح الجزائري نفسه انطلق في الدقيقة الـ90 وراوغ بروعة مرر الكرة للخلف خاطئة.

وعاد دغموم في الدقيقة الـ91 بانطلاقة جديدة ثم تمريرة إلى بابي بادجي الذي استلم وسدد، ليتصدى لها الحارس ويحولها إلى ركنية.

سمير فكري سدد كذلك من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الـ92، لكن بعيدة عن المرمى.

وكانت آخر المحاولات في الدقيقة الـ93 بانفراد لـ بابي بادجي، لكنه سدد وتصدى لها الحارس إلى ركنية، لينتهي اللقاء بفوز المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف.

الفوز رفع رصيد المصري إلى 9 نقاط محتلا وصافة المجموعة خلف الزمالك الذي تأهل متصدرا برصيد 14 نقطة.