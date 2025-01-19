هاتريك تاريخي لـ فخر الدين بن يوسف ضد بلاك بولز يقحتم به ترتيب هدافي المصري قاريا

الأحد، 19 يناير 2025 - 19:13

كتب : FilGoal

لاعبو المصري يحتفلون بهدف فخر الدين بن يوسف أمام طلائع الجيش

دخل فخر الدين بن يوسف تاريخ النادي المصري بتسجيله ثلاثة أهداف "هاتريك" في الشوط الأول ضد بلاك بولز، ضمن مباريات الجولة السادسة لدور المجموعات من الكونفدرالية الإفريقية.

هاتريك المهاجم التونسي جعله ثاني لاعب أجنبي يسجل "هاتريك" في تاريخ النادي المصري عبر مشاركاته القارية، إذ سبقه لذلك محمود وادي المهاجم الفلسطيني حين سجل ثلاثة أهداف ضد فريق ماليندي من زنزنبار والتي فاز بها المصري بأربعة أهداف مقابل هدف على ملعب برج العرب رغم إنها كانت مباراة فريق ماليندي.

وسجل فخر الدين بن يوسف الهدف الأول للمصري في الدقيقة الـ22 بعد انطلاقة رائعة من كريم بامبو على الجهة اليمنى، ثم عرضية رائعة، قابلبها فخر الدين بن يوسف برأسية في المرمى الخالي مسجلا الأول.

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وتعد التمريرة هي المساهمة الأولى لـ كريم بامبو رفقة النادي المصري هذا الموسم منذ انضمامه إلى الفريق قادما من البنك الأهلي وفي أول مباراة يشارك فيها كأساسي.

وعاد الدولي التونسي لتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الـ40 بعد انطلاقة من صلاح محسن وانفراد على الجهة اليسرى ثم تصويبة تصدى لها الحارس، وتابعها فخر الدين بن يوسف في المرمى مسجلا الثاني.

صاحب الـ33 سجل ثالث أهدافه في الدقيقة الـ45 بعد تمريرة عائدة من الدفاع، قطعها فخر الدين وانفرد وسجلها في المرمى.

ثلاثية فخر الدين بن يوسف رفعت رصيده من الأهداف إلى 4 هذا الموسم كلهم في الكونفدرالية ودون أهداف في الدوري.

وبعد وصوله إلى الهدف الرابع قاريا بقميص المصري، يصبح فخر الدين بن يوسف هو خامس الهدافين التاريخيين للنسور الخضراء في الكونفدرالية متساويا مع صلاح محسن، وأحمد ياسر، وإسلام عيسى، وبفارق هدف عن أوستين أموتو، وهدفين عن محمود وادي صاحي المركز الثاني برصيد 7 أهداف، فيما ينفرد أحمد جمعة بالصدارة برصيد 9 أهداف.

الكونفدرالية الإفريقية المصري فخر الدين بن يوسف
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