تألق مع جروس.. مصطفى شلبي يسجل لـ الزمالك ضد إنييمبا من صناعة زيزو

الأحد، 19 يناير 2025 - 19:01

كتب : محمد رؤوف

مصطفى شلبي - الزمالك

يمر مطصفى شلبي لاعب الزمالك بفترة تألق تحت قيادة كريستيان جروس المدير الفني للفريق.

وسجل شلبي هدفا في مباراة فريقه ضد إنييمبا في اللقاء الذي يجمعهما في ختام دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

وأحرز شلبي هدفه في الدقيقة 29 من رأسية عقب عرضية من أحمد مصطفى (زيزو).

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ولعب الجناح الأيسر مع جروس 10 مباريات سجل 3 أهداف وصنع مرة.

بينما شارك شلبي مع جوزيه جوميز في 33 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع 5 آخرين.

مساهمات شلبي مع الزمالك 27 مساهمة بواقع تسجيل 13 هدفا وصناعة 14 آخرين.

ووصل زيزو للمساهمة السادسة له في الكونفدرالية في الموسم الجاري بواقع تسجيله 3 وصناعة 3 آخرين في 8 مباريات.

وإجمالا ساهم زيزو في 152 هدفا مع الزمالك خلال 247 مباراة، إذ أحرز 86 هدفا وصنع 66 آخرين.

وضمن الزمالك تأهله إلى دور الـ8 من البطولة متصدرا لمجموعته التي تضم أيضا المصري وبلاك بولز.

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