تلقى فريق الزمالك دفعة لصفوفه قبل مواجهة إنييمبا النيجيري في ختام دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وعلم FilGoal.com أن لاعب الوسط محمد السيد تعافى وشارك في التدريبات.

ويبقى قرار مشاركته غدا -الأحد- أمام إنييمبا بين يدي الجهاز الفني.

وخرج السيد من إحماء الزمالك في مباراة حرس الحدود في الدوري، والتي انتهت بفوز الأبيض 3-2.

وكان اللاعب يعاني من آلام في الرباط الداخلي وتم الاطمئنان عليه بعد الأشعة.

ويغيب نبيل عماد لاعب وسط الأبيض بسبب تراكم الإنذارات.

ويستمر غياب محمود حمدي الونش بسبب كدمة أسفل الفخذ.

فيما يكمل عبد الله السعيد برنامج تأهيله بعد إصابته بإجهاد في العضلة الأمامية.

وضمن الزمالك بفوزه التأهل إلى دور الـ8 كمتصدر لمجموعته، حيث وصل للنقطة الـ11 في صدارة جدول الترتيب.

ويليه المصري في المركز الثاني بـ6 نقاط، ثم إنييمبا في المركز الثالث بـ5 نقاط.