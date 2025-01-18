دوري أبطال إفريقيا - مولودية الجزائر يتأهل لربع النهائي.. وحارس مازيمبي يهز شباك الهلال

السبت، 18 يناير 2025 - 17:41

كتب : FilGoal

مولودية الجزائر

حصد مولودية الجزائر بطاقة التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما فرض التعادل السلبي على يانج أفريكانز التنزاني.

وعاد المولودية من تنزانيا بنقطة التعادل والتي حسمت له بطاقة التأهل الثانية بعد الهلال السوداني.

وتأهل مولودية الجزائر بطل نسخة 1976 لربع النهائي لأول مرة منذ موسم 2020-21.

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ورفع المولودية رصيده لـ 9 نقاط في المركز الثاني بفارق نقطة عن يانج أفريكانز الذي كان يسعى لتحقيق الفوز أمام أنصاره لخطف بطاقة التأهل.

وتصدر الهلال السوداني ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط بعدما ضمن تأهله مسبقا من الجولة الرابعة.

وتعرض الهلال لهزيمة مدوية بالسقوط برباعية دون مقابل أمام مازيمبي الكونغولي على ملعب الأخير في لوبومباتشي.

اللقاء شهد مشاركة الحارس سليمان شعيبو في مركز المهاجم وتسجيله هدفا في الدقيقة 89 من علامة الجزاء. (تعرف على الحارس الهداف من هنا)

وسبق أن سجل بادرا فاتي حارس مازيمبي هدفا من علامة الجزاء في شباك يانج أفريكانز في الجولة الرابعة في المباراة التي خسرها الفريق بنتيجة 3-1.

وتذيل مازيمبي صاحب الـ 5 ألقاب الترتيب برصيد 5 نقاط.

وبذلك تتبقى بطاقة وحيدة لم تُحسم بعد محصورة بين صنداونز الجنوب إفريقي والرجاء المغربي في المجموعة الثانية.

ويحتاج الرجاء للفوز مع تحقيق الجيش الملكي المغربي الفوز على صندوانز في جنوب إفريقيا من أجل خطف بطاقة الترشح ضمن الـ 8 الكبار.

وتأهلت فرق الهلال السوداني ومولودية الجزائر والجيش الملكي المغربي والأهلي وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي والترجي التونسي وبيراميدز لربع النهائي حتى الآن.

مولودية الجزائر يانج أفريكانز مازيمبي دوري أبطال إفريقيا
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