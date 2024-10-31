قبل المشاركة في أبطال إفريقيا.. الحارس تحول لمهاجم وسجل لحل أزمة مازيمبي

الخميس، 31 أكتوبر 2024 - 11:53

كتب : إسلام أحمد

مازيمبي الكونغولي

يعاني مازيمبي الكونغولي من أزمة في صفوفه بسبب إيقاف النادي عن قيد اللاعبين من فيفا، وهو ما اضطره للاعتماد على حارس المرمى في مركز المهاجم، والمفاجأة أنه سجل.

ورحل المالي فيلي تراوري عن صفوف الفريق صوب السويحلي الليبي ليجاور محمود علاء، ما تسبب في أزمة هجومية للفريق.

وفي الصيف الجاري رحل أكثر من مهاجم عن صفوف الفريق هم جويل بايا للجيش الملكي المغربي وجيان باليكي ليانج أفريكانز التنزاني وجيبثتي كيتامبالا لمينياما الكونغولي وفيلي ترواري للسويحلي الليبي وفيصل ساكا للمريخ الجنوب سوداني، ما تسبب في أزمة هجومية بالفريق.

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ووفقا لشبكة SABC الجنوب إفريقية فإن مازيمبي تعرض لإيقاف القيد لمدة 3 فترات من فيفا في شهر يوليو الماضي، وهو ما تسبب في عدم ضم صفقات جديدة.

ولحل الأزمة الهجومية اعتمد لامين ندياي المدير الفني لمازيمبي على الحارس النيجيري سليمان شعيبو في مركز المهاجم، خلال مواجهة دون بوسكو وباندا في الدوري الكونغولي.

ويعد شعبيو الخيار الثاني في مركز حراسة المرمى لمازيمبي، لكنه حصل على فرصة المشاركة في مركز آخر لحل الأزمة.

شعبيو الذي يرتدي القميص رقم 22 شارك في الدقيقة 65 بدلا من جون باكاتا أمام دون بوسكو.

وقال ندياي بعد نهاية اللقاء أمام دون بوسكو: "أراد سليمان مساعدة الفريق في الفترة الصعبة التي نمر بها، في التدريبات سجل أهدافا وسيأخذ وقتا للتأقلم، وسيصبح قادرا على فعل أشياءً جيدة".

وأمس الأربعاء، شارك شعيبو ضد باندا وبالفعل حصل على الثقة، فسجل ثنائية في الشوط الثاني خلال 23 دقيقة قاد بها فريقه للفوز بنتيجة 3-0، وحصل على جائزة رجل المباراة.

الحارس البالغ 21 عاما سبق أن شارك في أمم إفريقيا تحت 17 عاما مع نيجيريا في 2019 والتي احتل خلالها النسور الخضر المركز الرابع.

ويحتل مازيمبي المركز السادس في المجموعة الأولى من الدوري برصيد 8 نقاط من 5 مباريات.

ويستعد مازيمبي للقاء لوبومباشي سبورت يوم الأحد المقبل محليا.

ويتواجد مازيمبي في مجموعة تضم مولودية الجزائر والهلال المريخ ويانج أفريكانز التنزاني في دوري أبطال إفريقيا.

وسيبدأ الفريق مشواره القاري بلقاء مولودية الجزائر يوم 26 نوفمبر المقبل.

مازيمبي الكونغولي سليمان شعيبو
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