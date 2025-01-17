مران الزمالك – تدريبات بدنية قوية.. وتأهيل ثنائي الفريق من الإصابة

عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني لـ الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المران وأشاد بالفوز على حرس الحدود في المباراة الماضية في الدوري المصري.

ويستعد الزمالك لمواجهة منافسه إنييمبا في المباراة التي ستجمعهما الأحد المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

وطالب جروس اللاعبين بغلق ملف مباريات الدوري والتركيز في الفترة الحالية على مباراة إنييمبا.

وشدد جروس على أهمية تحقيق الفوز وخوض المباراة بكل جدية لتحقيق الانتصار.

وخاض لاعبو الزمالك الذين شاركوا في مباراة حرس الحدود بصورة أساسية تدريبات استشفائية وعدم المشاركة في الحصص الجماعية خوفا من تعرضهم للإجهاد.

وتدرب المستبعدون والبدلاء من مباراة حرس الحدود تدريبات بدنية قوية تحت إشراف شيخ بوزيان مدرب الأحمال، ثم تدربوا فنيا تحت إشراف جروس قبل خوض تقسيمة مصغرة في منتصف الملعب.

وأدى الثنائي محمود حمدي (الونش) ومحمد السيد تدريبات تأهيلية، بعد إصابة الأول بكدمة أسف الفخذ والركبة، والآخر شعر بآلام في الرباط الداخلي للركبة.

وضمن الزمالك التأهل إلى دور الـ8 متصدرا لمجموعته برصيد 11 نقطة.

بينما يأتي إنييمبا في المركز الثالث برصيد 5 نقاط.