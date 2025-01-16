طبيب الأهلي: إمام عاشور يشارك في مران الجمعة بشكل طبيعي

الخميس، 16 يناير 2025 - 16:12

كتب : حسام نور الدين

احتفال إمام عاشور بهدفه - الأهلي ضد الجونة

يشارك إمام عاشور في مران الأهلي غدا الجمعة بصورة طبيعية بعد خضوعه لفحص طبي.

إمام عاشور

النادي : الأهلي

الأهلي

وكشف FilGoal.com عن خضوع إمام عاشور لفحص طبي بعد تعرضه لكدمة خلال مواجهة الجونة. (مزيد من التفاصيل)

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز على الجونة بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الدوري المصري، وسجلهما إمام عاشور.

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وكشف أحمد جاب الله طبيب فريق الأهلي عبر موقع النادي الرسمي: "إمام عاشور يشارك في مران الأهلي غدا الجمعة بشكل طبيعي".

وأوضح "خضع عاشور لفحص طبي للاطمئنان على الكدمة التي تعرض لها خلال مواجهة الجونة وجاءت النتيجة مطمئنة".

وأدى إمام عاشور جلسات استشفاء اليوم مع لاعبي الفريق الذين شاركوا أمام الجونة للتخلص من الإجهاد العضلي وفقًا للبرنامج الذي حدده الجهاز الفني.

ويستعد الأهلي لمباراة أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي التي تُقام مساء بعد غد على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ورفع إمام عاشور مساهماته التهديفية مع الأهلي إلى الهدف رقم 11 خلال 18 مباراة.

وفي آخر 7 مباريات خاضهم إمام عاشور مع الأهلي نجح في تسجيل سبعة أهداف وصناعة اثنين آخرين.

وكان إمام عاشور قد سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" ضد استاد أبيدجان في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وسجل إمام عاشور ستة أهداف من آخر سبعة سجلهم الأهلي.

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