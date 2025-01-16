خبر في الجول - إمام عاشور تعرض لكدمة في القدم.. وموقفه من أورلاندو

تعرض إمام عاشور لاعب فريق الأهلي لكدمة في القدم خلال مواجهة الجونة في الدوري.

إمام عاشور النادي : الأهلي الأهلي

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز على الجونة بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الدوري المصري، وسجلهما إمام عاشور.

وعلم FilGoal.com أن إمام عاشور قد تعرض لكدمة في القدم خلال مواجهة الجونة.

ونشر إمام عاشور صورة لقدمه عبر حسابه الرسمي على إنستجرام.

ويخضع إمام عاشور لفحوصات طبية اليوم الخميس من أجل تحديد موقفه من مواجهة أورلاندو الجنوب إفريقي.

ويستضيف الأهلي فريق أورلاندو على استاد القاهرة مساء يوم السبت ضمن منافسات الجولة الختامية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ورفع إمام عاشور مساهماته التهديفية مع الأهلي إلى الهدف رقم 11 خلال 18 مباراة.

وفي آخر 7 مباريات خاضهم إمام عاشور مع الأهلي نجح في تسجيل سبعة أهداف وصناعة اثنين آخرين.

وكان إمام عاشور قد سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" ضد استاد أبيدجان في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وسجل إمام عاشور ستة أهداف من آخر سبعة سجلهم الأهلي.