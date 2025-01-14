تشكيل تشيلسي - بالمر وجاكسون يقودان الهجوم أمام بورنموث

أعلن إنزو ماريسكا المدير الفني لتشيلسي تشكيل فريقه لمواجهة بورنموث في الجولة الـ21 من بطولة الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

الدفاع: مارك كوكوريا - ليفي كولويل - جوش أتشيمبونج - موسيس كايسيدو

الوسط: روميو لافيا - إنزو فيرنانديز

وسط الهجوم: نوني مادويكي - كول بالمر - جادون سانشو

الهجوم: نيكولاس جاكسون

ويحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد 36 نقطة، فيما يحل بورنموث في المركز السابع برصيد 33 نقطة.

وأجرى ماريسكا تبديلين عن المواجهة الأخيرة في الدوري للفريق أمام كريستال بالاس، فدفع بـ لافيا في وسط الملعب بدلا من جوستو، على أن يلعب كايسيدو في مركز الظهير الأيمن.

ودفع بـ نوني مادويكي في مركز الجناح بدلا من بيدرو نيتو.

واستمر أتشيمبونج في دفاع تشيلسي للمباراة الثانية على التوالي بشكل أساسي بعد خوضه مواجهة كريستال بالاس السابقة في الدوري.

واستبدل ماريسكا تشكيل فريقه بالكامل باستثناء لافيا الذي استمر في وسط الملعب، خلال مواجهة موريكامبي في كأس الاتحاد الإنجليزي، والتي حقق خلالها البلوز الفوز بخماسية نظيفة.