السادس في الموسم.. إمام عاشور ويتعادل ويتقدم لـ الأهلي ضد استاد أبيدجان

السبت، 11 يناير 2025 - 19:28

كتب : FilGoal

الأهلي - استاد أبيدجان - إمام عاشور

نجح الأهلي في إدراك هدف التعادل أمام استاد أبيدجان الإيفواري في دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي ضد استاد أبيدجان في الجولة الخامسة لمجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وجاء هدف تعادل الأهلي عن طريق إمام عاشور في الدقيقة 53 بمتابعة لرأسية وسام أبو علي.

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ثم سجل إمام عاشور الهدف الثاني في الدقيقة 73 بضربة رأسية بعد عرضية من خالد عبد الفتاح.

وأخيرا سجل إمام عاشور الهدف الثالث له في الدقيقة 90+4.

ووصل إمام عاشور إلى الهدف رقم 6 له مع الأهلي هذا الموسم.

بعدما سجل من قبل أمام العين الإماراتي، وشباب بلوزداد الجزائري، وسموحة في الدوري المصري.

وأصبح إمام عاشور يمتلك 28 مساهمة تهديفية مع الأهلي بشكل عام، بواقع 15 هدفا و13 تمريرة حاسمة.

الأهلي إمام عاشور استاد أبيدجان دوري أبطال إفريقيا
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