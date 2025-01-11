السادس في الموسم.. إمام عاشور ويتعادل ويتقدم لـ الأهلي ضد استاد أبيدجان

نجح الأهلي في إدراك هدف التعادل أمام استاد أبيدجان الإيفواري في دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي ضد استاد أبيدجان في الجولة الخامسة لمجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وجاء هدف تعادل الأهلي عن طريق إمام عاشور في الدقيقة 53 بمتابعة لرأسية وسام أبو علي.

video:2

ثم سجل إمام عاشور الهدف الثاني في الدقيقة 73 بضربة رأسية بعد عرضية من خالد عبد الفتاح.

video:3

إمام عاشور يضيف الهدف الثالث له وللأهلي قبل لحظات من صافرة النهاية #دوري_أبطال_إفريقيا #الاهلي pic.twitter.com/zQ4AJscTDO — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 11, 2025

وأخيرا سجل إمام عاشور الهدف الثالث له في الدقيقة 90+4.

ووصل إمام عاشور إلى الهدف رقم 6 له مع الأهلي هذا الموسم.

بعدما سجل من قبل أمام العين الإماراتي، وشباب بلوزداد الجزائري، وسموحة في الدوري المصري.

وأصبح إمام عاشور يمتلك 28 مساهمة تهديفية مع الأهلي بشكل عام، بواقع 15 هدفا و13 تمريرة حاسمة.

video:1