نونو سانتو مدرب شهر ديسمبر في الدوري الإنجليزي
الجمعة، 10 يناير 2025 - 15:46
كتب : FilGoal
فاز نونو سانتو المدير الفني لـ نوتينجهام فورست بجائزة مدرب شهر ديسمبر في الدوري الإنجليزي
وتفوق نونو سانتو على أرني سلوت المدير الفني لليفربول.
ونجح نونو سانتو في قيادة نوتينجهام فورست للوصول إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة متساويا مع أرسنال الإنجليزي صاحب المركز الثاني بفارق الأهداف.
يذكر أن نونو سانتو حصد الجائزة عن شهر أكتوبر.
فيما توج بها سلوت عن شهر نوفمبر.
وفاز ألكسندر إيزاك نجم نيوكاسل بجائزة لاعب الشهر بعد تفوق على محمد صلاح نجم ليفربول، وكول بالمر لاعب تشيلسي.
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