بعد ما حدث له أمام ليفربول.. بينتانكور: أنا بخير

أوضح رودريجو بينتانكور لاعب وسط توتنام أنه بخير بعدما حدث له في مباراة ليفربول بكأس رابطة المحترفين.

وتعرض بينتانكور لإصابة قوية إثر اصطدام رأسه بالأرض ليفقد وعيه، وتتوقف المباراة من الدقيقة السادسة حتى الدقيقة 14.

وقال بينتانكور عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "كل شيء على ما يرام يا شباب، شكرا لكم على الرسائل، مبروك على الفوز".

وأجرى أنجي بوستيكوجلو تبديلا بخروج بينتانكور ونزول جونسون بدلا منه، بعد أن استعاد الأوروجوياني وعيه في أرض الملعب.

وحقق توتنام هوتسبير فوزًا صعبا على حساب ليفربول بهدف نظيف في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

سجل هدف المباراة الوحيد لوكاس بيرجفال صاحب الـ18 عاما لاعب وسط توتنام في الدقيقة 86.

وأصدر نادي توتنام هوتسبير بيانا رسميا للتعليق على إصابة رودريجو بنتانكور بعد سقوطه مغشيا عليه في الدقيقة السادسة من بداية المباراة.

وأوضح توتنام في بيانه: "يمكننا أن نؤكد أن رودريجو واعٍ ويتحدث وسوف يذهب إلى المستشفى لإجراء المزيد من الفحوصات".

وتوقفت مباراة توتنام وليفربول في الدقيقة السابعة ولمدة 10 دقائق بعد سقوط بنتانكور إثر ارتطام رأسه في الأرض أثناء محاولة لعب الكرة برأسه.

وأدى الاصطدام إلى فقدان بنتانكور لوعيه لدقائق قبل أن يستعيد وعيه من جديد ويشير للجهاز الطبي وزملائه.

وأظهرت الصور أن اللاعب بدا واعيا أثناء مغادرته للملعب.

يذكر أن تلك الإصابة هي الثانية للاعب الأوروجوياني هذا الموسم بعدما تعرض لإصابة قوية في الرأس في مباراة توتنام الافتتاحية في الدوري أمام ليستر سيتي.

واصطدم ينتانكور بلاعب ليستر سيتي يوم 19 أغسطس 2024 ليفقد وعيه وتتوقف المباراة لأكثر من 5 دقائق قبل أن يتم نقله إلى خارج الملعب.

وابتعد بنتانكور وقتها عن الملاعب في مباراتي إيفرتون ونيوكاسل وكذلك خلال فترة التوقف الدولي في سبتمبر قبل أن يعود للعب ضد أرسنال يوم 15 سبتمبر.