بعد أنباء رغبة برشلونة في ضمه.. توتنام يعلن تفعيل بند تمديد عقد سون

أعلن نادي توتنام يوم الثلاثاء تفعيل بند تمديد تعاقد قائده الكوري الجنوبي سون هيونج مين لموسم آخر.

العقد كان ينتهي في صيف 2025 وبه بند التمديد لموسم آخر، وهو ما فعله توتنام لينتهي عقده في صيف 2026.

تفعيل بند التمديد لموسم جديد جاء بعد يوم واحد من التقارير التي تحدثت عن تخطيط نادي برشلونة لضم سون الصيف المقبل.

وارتدى سون قميص توتنام في 431 بمختلف المسابقات.

وسجل قائد منتخب كوريا الجنوبية 169 هدفا مع الديوك.

وذكرت التقارير أن برشلونة يسعى لضم سون في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع توتنام صيف 2025.

ولفت التقرير إلى أن سون ضمن قائمة يراقبها برشلونة من أجل ضم أحدهم بشكل مجاني عقب نهاية عقده مع ناديه.

البالغ من العمر 32 عاما كان يمكنه التفاوض مع أي فريق الآن، على أن ينضم إليه مجانا الصيف المقبل.

ويعاني برشلونة من أزمات مالية عديدة حرمته من تسجيل لاعبيه داني أولمو وباو فيكتور مؤخرا.