مؤتمر أرتيتا: هافيرتز متاح ضد برايتون.. وموقفنا من ضم لاعبين في يناير

الجمعة، 03 يناير 2025 - 14:48

كتب : FilGoal

ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال

أكد ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال عودة كاي هافيرتز لاعب الفريق بعد مرضه.

ويستعد أرسنال لمواجهة منافسه برايتون في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 20 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي السبت المقبل.

وقال المدرب الإسباني خلال المؤتمر الصحفي: "كاي هافيرتز سكون متاحا بعد تعافيه من المرض".

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وأضاف "رحيم سترلينج بدأ المشاركة جزئيا في التدريبات، لكن بن وايت على بعد أسابيع قليلة للعودة".

وتابع "أحاول إدارة مشاركة ديكلان رايس لأنه لعب كثيرا، كان لدينا 9 مباريات في الفترة الماضية وكان مرهقا بعض الشيء، لذلك وضعته على مقاعد البدلاء ضد برينتفورد، أدير دقائق جميع اللاعبين وليس هو فقط".

وأكمل "نحن منفتحون على احتمالية ضم لاعبين في الشتاء، إذا وجدنا لاعبا نستطيع التعاقد معه سنفعل، لكن أركز الآن على لاعبي فريقي".

وشدد "رحيل كيران تيرني؟ جميع اللاعبين يركزون مع الفريق والمباريات المقبلة، لكن سنقيم جميع العروض".

وواصل "ساعدت جابرييل جيسوس في فترة عدم تسجيله عن طريق دعمه، يتعين على جميع اللاعبين المرور بفترة سيئة أحيانا، لكن عليهم الإيمان بأنفسهم".

وأنهى حديثه قائلا: "نحن موجودون دائما لمساعدتهم ولنشعرهم بمدى إعجابنا بهم".

ويحتل أرسنال وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة ويبتعد بفارق 6 نقاط عن ليفربول المتصدر.

ولليفربول مباراة مؤجلة ضد إيفرتون.

بينما يأتي برايتون في المركز العاشر برصيد 27 نقطة.

أرتيتا أرسنال هافيرتز
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