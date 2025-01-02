الاتحاد السكندري يطالب بالحصول نقاط مباراته ضد مودرن سبورت

أعلن نادي الاتحاد السكندري إرساله لخطاب رسمي لرابطة الأندية المحترفة للمطالبة بـ الحصول على نقاط مباراته ضد مودرن سبورت.

وكشف إمام محمدين رئيس قطاع الكرة في الاتحاد السكندري عبر FilGoal.com التقدم باحتجاج ضد مودرن سبورت لوجود 6 لاعبين أجانب في قائمته خلال لقاء الفريقين.(طالع التفاصيل)

وجاء بيان زعيم الثغر

أرسل نادى الاتحاد السكندري خطاباً رسمياً لرابطة الأندية المصرية المحترفة للمطالبة بحصوله على النقاط الثلاث الخاصة بمباراة نادى الاتحاد السكندري ونادى مودرن سبورت والتي أقيمت على ملعب استاد الإسكندرية بتاريخ 25/12/2024 إطار مباريات الأسبوع السادس للدوري المصري الممتاز وذلك لمخالفة نادى مودرن سبورت لائحة المسابقات الخاصة بمسابقة الدوري العام الممتاز للموسم الرياضي 2024/2025.

وتضمن الخطاب بأن نادى مودرن سبورت قد خالف لائحة المسابقات الخاصة بمسابقة الدوري العام الممتاز للموسم الرياضي 2024/2025 وفقاً للمادة رابعاً بلائحة شئون اللاعبين ( اللاعبين الاجانب ) والتي تنص على (لا يسمح بقيد أكثر من خمسة لاعبين أجانب بالمباراة الواحدة) و كذلك مخالفته للمادة رقم "8" بند "3" بلائحة المسابقات والتي تنص في حالة مشاركة لاعب لا يحق له المشاركة قانونياً يُعتبر النادي الذى يلعب له اللاعب خاسراً المباراة بنتيجة 3/0 و المادة رقم "8" فقرة رقم "4" والتي تنص على التزام الاندية بالأعداد المسموح بها بالنسبة للاعبين الاجانب طبقاً للشروط الثانوية.

وعليه فأن نادى الاتحاد السكندري يطالب رابطة الأندية المصرية المحترفة باحتساب نتيجة المباراة التي انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين لصالح نادى الاتحاد السكندري وفقاً لما ورد باللائحة وحصوله على نقاط المباراة الثلاثة.

والتقى الفريقان في الجولة السادسة من الدوري المصري وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.

وقال إمام محمدين لـ FilGoal.com: "قدمنا احتجاجا لاتحاد الكرة بالفعل بسبب تواجد 6 لاعبين أجانب في قائمة مودرن سبورت خلال مواجهتنا في الجولة 6 من الدوري المصري".