إمام محمدين لـ في الجول: الاتحاد تقدم بشكوى بشأن لقاء مودرن سبورت

الخميس، 02 يناير 2025 - 00:47

كتب : هاني العوضي

الاتحاد السكندري

كشف إمام محمدين رئيس قطاع الكرة في الاتحاد السكندري التقدم باحتجاج ضد مودرن سبورت لوجود 6 لاعبين أجانب في قائمته خلال لقاء الفريقين.

والتقى الفريقان في الجولة السادسة من الدوري المصري وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.

وقال إمام محمدين لـ FilGoal.com: "قدمنا احتجاجا لاتحاد الكرة بالفعل بسبب تواجد 6 لاعبين أجانب في قائمة مودرن سبورت خلال مواجهتنا في الجولة 6 من الدوري المصري".

أخبار متعلقة:
اتحاد الكرة: تحمل بدلات الحكام تخفيفا على الأندية بدءًا من اليوم مصدر من فاركو لـ في الجول: أتممنا بيع شكري نجيب لـ الاتحاد السكندري آس: الاتحاد الإسباني سيدعم رابطة الدوري ولن يقبل طلب برشلونة بتسجيل أولمو تعيين حلمي طولان متحدثا للجنة الفنية في اتحاد الكرة

وأضاف "لائحة لجنة المسابقات توضح أن من حق كل فريق إشراك 5 لاعبين أجانب في المباراة، فيما تنص لائحة رابطة الأندية بأن العبرة بمشاركة اللاعب هو المشاركة الفعلية في أي وقت من أوقات المباراة".

وأتم "نتواصل مع المسؤولين لمعرفة أي لائحة سيتم تطبيقها في هذه الحالة".

وفي مباراة الاتحاد ضد مودرن سبورت تواجد السداسي المحترف الكاميروني جوزيف نجويم والإنجليزي فيجيري شون والزامبي إينوك سكالا والنيجيري إبراهيم أجاسا والبوروندي محمد أميسي والكاميروني أرنولد إيبا.

وشارك في اللقاء جوزيف نجويم والإنجليزي فيجيري شون والزامبي إينوك سكالا، وحل أميسي بديلا في الشوط الثاني فيما تواجد الثنائي أجاسا وإيبا على مقاعد البدلاء طيلة 90 دقيقة.

ويأتي ذلك بعد مطالبة الإسماعيلي بنقاط مباراته ضد مودرن سبورت الذي أشرك السداسي الأجنبي خلال مواجهة الفريقين في الجولة السابعة. (طالع التفاصيل)

فيما قال مصدر من رابطة الأندية لـ FilGoal.com: "تأكدنا من إشراك مودرن سبورت لـ 6 لاعبين أجانب، وسيتم تطبيق اللائحة بفوز الإسماعيلي 3-0 واحتساب نقاط المباراة لصالحه".

وأتم مشددا "سيتم إصدار القرارات خلال الساعات المقبلة".

وبدأ مودرن سبورت لقاء الإسماعيلي بـ لاعبين أجانب هم: الكاميروني جوزيف نجويم والإنجليزي فيجري شون والزامبي إينوك سكالا.

وفي الشوط الثاني شارك 3 لاعبين أجانب وهم: النيجيري إبراهيم أجاسا والبوروندي محمد أميسي والكاميروني أرنولد إيبا.

وتنص لائحة المسابقات الدوري المصري على مشاركة 5 لاعبين أجانب بحد أقصى في مباراة واحدة.

ووفقا للائحة الدوري المصري من رابطة الأندية أيضا ففي حال مشاركة لاعب لا يحق له المشاركة قانونيا يعتبر النادي الذي يلعب له اللاعب خاسرا للمباراة بنتيجة 3-0. (العبرة بمشاركة اللاعب هو المشاركة الفعلية في أي وقت من أوقات المباراة).

الاتحاد الدوري المصري مودرن سبورت
نرشح لكم
الاتحاد السكندري يطالب بالحصول نقاط مباراته ضد مودرن سبورت مدرب فاركو: لا نمانع انتقال لاعبينا بشرط.. وهذه حقيقة مفاوضات معلول مصدر من رابطة الأندية لـ في الجول: الإسماعيلي سيحصل على نقاط مباراة مودرن سبورت بسبب اللاعبين الأجانب.. الإسماعيلي يطالب بنقاط مباراته ضد مودرن سبورت أول انتصار في 2025.. هدف أنور يقود البنك الأهلي للفوز على غزل المحلة اتحاد الكرة: تحمل بدلات الحكام تخفيفا على الأندية بدءًا من اليوم خبر في الجول - الزمالك يناقش عرضا مكسيكيا لضم عبد المجيد.. والقرار الأقرب بعد بيان النيابة.. وزارة الرياضة تعلن الانتهاء من إصدار اللوائح الطبية وضوابط السفر
أخر الأخبار
الاتحاد السكندري يطالب بالحصول نقاط مباراته ضد مودرن سبورت 51 دقيقة | الدوري المصري
عبد القادر: كولر سبب رحيلي عن الأهلي.. ولن أعود لأبقى بديلا ساعة | الكرة المصرية
بيراميدز: قررنا معاملة الترجي بالمثل بشأن التذاكر ساعة | الكرة الإفريقية
إمام محمدين لـ في الجول: الاتحاد تقدم بشكوى بشأن لقاء مودرن سبورت ساعة | الدوري المصري
عبد الظاهر السقا: ميكالي كان أغلى مدرب في العالم.. ولن نتدخل في شؤون المنتخب الأول ساعة | الكرة المصرية
ميرور: ولفرهامبتون يرفض التخلي عن كونيا في الانتقالات الشتوية 2 ساعة | الكرة الأوروبية
مدرب فاركو: لا نمانع انتقال لاعبينا بشرط.. وهذه حقيقة مفاوضات معلول 2 ساعة | الكرة المصرية
مصدر من رابطة الأندية لـ في الجول: الإسماعيلي سيحصل على نقاط مباراة مودرن سبورت 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد هدفه أمام ليستر سيتي.. صلاح يحقق رقما استثنائيا في الدوري الإنجليزي 2 رقم تاريخي ينتظر صلاح أمام وست هام 3 في الجول يكشف مستجدات تجديد عقد زيزو مع الزمالك 4 صلاح: هذا أهم من الرقم القياسي وصدارة هدافي الدوري