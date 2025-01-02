إمام محمدين لـ في الجول: الاتحاد تقدم بشكوى بشأن لقاء مودرن سبورت

كشف إمام محمدين رئيس قطاع الكرة في الاتحاد السكندري التقدم باحتجاج ضد مودرن سبورت لوجود 6 لاعبين أجانب في قائمته خلال لقاء الفريقين.

والتقى الفريقان في الجولة السادسة من الدوري المصري وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.

وقال إمام محمدين لـ FilGoal.com: "قدمنا احتجاجا لاتحاد الكرة بالفعل بسبب تواجد 6 لاعبين أجانب في قائمة مودرن سبورت خلال مواجهتنا في الجولة 6 من الدوري المصري".

وأضاف "لائحة لجنة المسابقات توضح أن من حق كل فريق إشراك 5 لاعبين أجانب في المباراة، فيما تنص لائحة رابطة الأندية بأن العبرة بمشاركة اللاعب هو المشاركة الفعلية في أي وقت من أوقات المباراة".

وأتم "نتواصل مع المسؤولين لمعرفة أي لائحة سيتم تطبيقها في هذه الحالة".

وفي مباراة الاتحاد ضد مودرن سبورت تواجد السداسي المحترف الكاميروني جوزيف نجويم والإنجليزي فيجيري شون والزامبي إينوك سكالا والنيجيري إبراهيم أجاسا والبوروندي محمد أميسي والكاميروني أرنولد إيبا.

وشارك في اللقاء جوزيف نجويم والإنجليزي فيجيري شون والزامبي إينوك سكالا، وحل أميسي بديلا في الشوط الثاني فيما تواجد الثنائي أجاسا وإيبا على مقاعد البدلاء طيلة 90 دقيقة.

ويأتي ذلك بعد مطالبة الإسماعيلي بنقاط مباراته ضد مودرن سبورت الذي أشرك السداسي الأجنبي خلال مواجهة الفريقين في الجولة السابعة. (طالع التفاصيل)

فيما قال مصدر من رابطة الأندية لـ FilGoal.com: "تأكدنا من إشراك مودرن سبورت لـ 6 لاعبين أجانب، وسيتم تطبيق اللائحة بفوز الإسماعيلي 3-0 واحتساب نقاط المباراة لصالحه".

وأتم مشددا "سيتم إصدار القرارات خلال الساعات المقبلة".

وبدأ مودرن سبورت لقاء الإسماعيلي بـ لاعبين أجانب هم: الكاميروني جوزيف نجويم والإنجليزي فيجري شون والزامبي إينوك سكالا.