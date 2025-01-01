النقطة الأولى خارج ملعبه.. الإسماعيلي يتعادل مع مودرن سبورت سلبيا

حصل الإسماعيلي على النقطة الأولى خارج ملعبه خلال الموسم الحالي من مسابقة الدوري.

وتعادل الإسماعيلي أمام مودرن سبورت 0-0 ضمن الجولة السابعة من مسابقة الدوري.

التعادل رفع رصيد الإسماعيلي إلى النقطة السابعة في المركز 12.

فيما وصل رصيد مودرن سبورت إلى النقطة الخامسة في المركز 18 (الأخير).

الإسماعيلي حصل على أول نقطة خارج ملعبه هذا الموسم.

فيما يظل مودرن سبورت الفريق الوحيد في الدوري الذي لم يحقق أي فوز.



























وصف المباراة

بدأ نادي مودرن فيوتشر المباراة بشكل هجومي جيد بحثا عن تسجيل الهدف الأول مبكرا.

وأهدر فيجيري شون مهاجم مودرن سبورت فرصة هدف محقق بعد ضربة رأسية متقنة.

ورد الإسماعيلي بقوة وانفرد نادر فرج بمرمى مودرن سبورت لكن جنش تألق وتصدى لهدف محقق.

وشهدت الدقيقة 46 دخول ثنائي مودرن سبورت إبراهيم أجاسا وخالد رضا بدلا من جوناثن نجويم وإينوك ساكالا.

وسدد الزامبي ساكالا كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح مودرن سبورت لكنها مرت أعلى العارضة.

وانفرد إريك تراوري لاعب الإسماعيلي بمرمى مودرن سبورت لكنه فشل في إيداع الكرة بالشباك عند الدقيقة 48.

وأجرى مدرب مودرن سبورت تبديلا جديدا بدخول أحمد خالد كباكا وخروج عبد الله حافظ في الدقيقة 66.

وسدد غنام محمد لاعب مودرن سبورت تسديدة قوية تصدى لها كمال السيد حارس الإسماعيلي.

ودفع مدرب مودرن سبورت بالكاميروني أرنولد إيبا بدلا من باسم علي عند الدقيقة 77.

فيما دفع حمد إبراهيم مدرب الإسماعيلي بعلي الملواني بدلا من مروان حمدي عند الدقيقة 85.

كما دفع بالثنائي هشام محمد ومحمد عبد السميع على حساب الثنائي عبد الرحمن الدح وخالد النبريص في الدقيقة 87.

وسدد أحمد خالد تسديدة قوية في محاولة للتسجيل في الدقائق الأخيرة لكن كرته مرت أعلى العارضة.