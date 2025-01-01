تسيميكاس: صلاح يريد أن يُظهر للجميع أنه أفضل لاعب في العالم حاليا

يشعر كوستاس تسيميكاس مدافع ليفربول أن زميله محمد صلاح يريد أن يُظهر للجميع أنه أفضل لاعب في العالم حاليا بالأداء القوي الذي يقدمه مؤخرا.

ويثبت صلاح باستمرار نجاحه في الدوري الإنجليزي في الوقت الذي يقود فيه فريقه لتقديم مستويات مميزة والتربع على القمة، كما يثبت تفوقه على العديد من المهاجمين في أوروبا خلال الموسم.

وقال كوستاس تسيميكاس في تصريحات لموقع ناديه: "أرى محمد صلاح متعطشا أكثر للدوري الإنجليزي وكل البطولات. أعتقد أنه يريد أن يُظهر للجميع أنه أفضل لاعب في العالم في الوقت الحالي".

وأضاف "بالنسبة لي شخصيًا، صلاح هو أفضل لاعب في العالم، الأشياء التي يفعلها داخل الملعب لا تصدق، وكذلك الأرقام التي يحققها في كل مباراة".

وأتم الدولي اليوناني "محمد صلاح يستحق كل شيء وصل إليه وأنا سعيد حقًا من أجله".

تعرف على وضع صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي بعد 19 جولة

وأنهى لاعب بازل السابق 2024 بأفضل طريقة ممكنة، حين واصل تألقه مع ناديه في الدوري الإنجليزي، بتسجيله لهدف وصناعته لهدفين أمام وست هام يونايتد في الجولة الـ 19.

وسحق ليفربول مضيفه وست هام يونايتد بخمسة أهداف دون رد، صنع صلاح ثانيها للويس دياز وخامسها لديوجو جوتا، وسجل ثالثها.

وسجل النجم المصري 17 هدفا في الدوري الإنجليزي حتى الآن، وصنع 13 هدفا.

كذلك بات صلاح الأكثر مساهمة تهديفيا في شهر واحد، منذ لويس سواريز مع ليفربول أيضا في ديسمبر 2013.

وساهم كل منهما في 14 هدفا بشهر واحد، حيث عادل جناح روما السابق هذا الرقم في ديسمبر 2024.

وصار محمد صلاح أول لاعب يسجل ويصنع في 8 مباريات مختلفة لنفس الموسم في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفعلها صلاح أمام إبسويتش ومانشستر يونايتد وتشيلسي وأستون فيلا ومانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد وتوتنام هوتسبر والليلة أمام وست هام.

وهكذا جمع صلاح بين التسجيل والصناعة في 39 مباراة بتاريخ الدوري الإنجليزي، مواصلا تعزيز رقمه القياسي.

وأيضا صار لاعب المقاولون العرب السابق أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 20 هدفا أو أكثر في 8 مواسم متتالية.

وهذا أيضا كان ثاني هدف يسجله صلاح في الشوط الأول منذ بداية الموسم الحالي، حيث سجل بقية أهدافه في الشوط الثاني.