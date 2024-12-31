تعرف على وضع صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي بعد 19 جولة

الثلاثاء، 31 ديسمبر 2024 - 11:44

كتب : FilGoal

محمد صلاح ضد وست هام

يثبت الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول باستمرار نجاحه في الدوري الإنجليزي في الوقت الذي يقود فيه فريقه لتقديم مستويات مميزة، كما يثبت تفوقه على العديد من المهاجين خلال الموسم.

أرقام صلاح توضح تفوقه الهجومي وسط أقرانه في معظم فرق الدوري الإنجليزي.

ويستعرض FilGoal.com أرقام صلاح مقارنة بأفضل مهاجمي الدوري الإنجليزي بعد مرور 19 جولة من الموسم.

أخبار متعلقة:
هدية من سام مرسي لـ صلاح.. إبسويتش يهزم تشيلسي لمصلحة ليفربول سلوت: صلاح أفضل لاعب في العالم وفقا للأرقام صلاح لـ سكاي سبورتس: لا أفكر في الكرة الذهبية.. أريد الفوز بالدوري الإنجليزي صلاح يكشف أخبار التجديد.. وهل تعمد المراوغة في صناعة الهدف الثاني

أكثر من سجل

1- محمد صلاح (17 هدفا)

2- إيرلينج هالاند (14 هدفا)

3- كول بالمر (12 هدفا)

3- ألكسندر إيزاك (12 هدفا)

5- كريس وود (11 هدفا)

أكثر من صنع

1- محمد صلاح (13 هدفا)

2- بوكايو ساكا (10 أهداف)

3- أنطون روبنسون (7 أهداف)

4- أماد ديالو (6 أهداف)

4- كول بالمر (6 أهداف)

4- سون هيونج مين (6 أهداف)

أكثر من سجل من ركلات جزاء

1- جاستن كوليفرت (5 أهداف)

2- محمد صلاح (4 أهداف)

3- كول بالمر (3 أهداف)

أكثر من سدد على المرمى

1- إرلينج هالاند (42 تسديدة)

2- محمد صلاح (38 تسديدة)

3- كول بالمر (29 تسديدة)

أكثر من سدد الكرات بشكل عام

1- إرلينج هالاند (79 تسديدة)

2- أنطوان سيمينيو (74 تسديدة)

3- محمد صلاح (70 تسديدة)

أكثر من شارك في الدوري الإنجليزي

هناك 41 لاعبا شاركوا في كل المباريات الـ19.

بينما شارك صلاح في 18 مباراة نظرا لتأجيل مباراة فريقه ضد إيفرتون بسبب سوء الأحوال الجوية.

ويسعى صلاح لاستعادة جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي التي حققها 3 مرات

ففي موسمه الأول مع ليفربول حصد لاعب المقاولون العرب السابق الجائزة برصيد 32 هدفا، بفارق هدفين عن هاري كين مهاجم توتنام.

وفي الموسم التالي تقاسم صلاح الجائزة مع زميله ساديو ماني وبيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال، برصيد 22 هدفا.

كما تقاسمها مع سون هيونج مين مهاجم توتنام في موسم 2021-2022 برصيد 23 هدفا، وذلك قبل أن يحصدها هالاند في الموسمين الأخيرين.

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
إيقاف كونيا مباراتين بسبب ما بدر منه ضد إبسويتش أموريم يعترف: مانشستر يونايتد دخل معركة النجاة من الهبوط وعلينا أن نقاتل ماريسكا: هذا رأيي في ركلة جزاء إبسويتش.. ولا نركز على سباق الدوري فضيحة على نار هادئة.. مانشستر يونايتد يخسر مجددا أمام نيوكاسل هدية من سام مرسي لـ صلاح.. إبسويتش يهزم تشيلسي لمصلحة ليفربول انتهت الدوري الإنجليزي – إبسويتش (2)-(0) تشيلسي.. فوز رفاق سام مرسي انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (0)-(2) نيوكاسل التشكيل - إريكسن يعوض برونو طريد يونايتد.. وإيزاك يقود هجوم نيوكاسل
أخر الأخبار
بعد عام وأسبوعين.. ألابا يعود لتدريبات ريال مدريد الجماعية دقيقة | الدوري الإسباني
وكيله: فاتي كان الأفضل في العالم.. وهذا ما يحتاجه 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
مران الأهلي.. مشاركة الشناوي.. جلسة بين كولر والجهاز المعاون 20 دقيقة | الكرة المصرية
كورينثيانز ينفي مفاوضات النصر لضم ألبيرتو 44 دقيقة | ميركاتو
الاتحاد: لا نقصد شيء من كلمة "احتواء" في بياننا ضد حكم مباراة الزمالك.. ولن نترك حقنا 59 دقيقة | الدوري المصري
بليموث يعلن إقالة روني من تدريبه ساعة | الكرة الأوروبية
إيقاف كونيا مباراتين بسبب ما بدر منه ضد إبسويتش ساعة | الدوري الإنجليزي
دودو الجباس: نسعى التتويج ببطولة أو بطولتين.. وموقفي من الاعتزال ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد هدفه أمام ليستر سيتي.. صلاح يحقق رقما استثنائيا في الدوري الإنجليزي 2 رقم تاريخي ينتظر صلاح أمام وست هام 3 صلاح: هذا أهم من الرقم القياسي وصدارة هدافي الدوري 4 انتهت نهائي مرتبط السلة - الأهلي (83)-(80) الاتحاد.. اللقاء الحاسم