منافسة منتظرة بين صلاح وإيزاك على جائزة أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي بديسمبر

الثلاثاء، 31 ديسمبر 2024 - 15:24

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - توتنام

من المنتظر أن يشهد التنافس على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي صراعا محتدما بين محمد صلاح نجم ليفربول وألكسندر إيزاك هداف نيوكاسل يونايتد.

كان صلاح قد توج بجائزة أفضل لاعبي المسابقة في شهر نوفمبر الماضي، من قبل رابطة الدوري الإنجليزي، ورابطة اللاعبين المحترفين.

تعرف على وضع صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي بعد 19 جولة

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الثنائي تألق في مباريات شهر ديسمبر الذي شهد فترة المباريات المزدحمة خلال أعياد الميلاد.

وبدرجة أقل تألق كول بالمر هداف تشيلسي مع فريقه خلال الشهر الأخير من العام.

ويستعرض FilGoal.com أرقام اللاعبين الثلاثة خلال ديسمبر

محمد صلاح

لعب: 6 مباريات

سجل: 7 أهداف

صنع 7 أهداف

فاز في 4 مباريات وتعادل مرتين، ولم يلعب فريقه المباراة السابعة في الشهر ضد إيفرتون بسبب تأجيلها لسوء الأحوال الجوية.

ألكسندر إيزاك

لعب: 6 مباريات

سجل: 8 أهداف

صنع: هدفان

فاز في 4 مباريات وتعادل مرة، وخسر مباراة

كول بالمر

لعب: 7 مباريات

سجل: 5 أهداف

صنع: هدف

فاز في 4 مباريات وتعادل مرة، وخسر مباراتين

إنجاز تاريخي ينتظر صلاح

في حالة فوز صلاح بالجائزة هذا الشهر سيعادل سيرخيو أجويرو وهاري كين الأكثر تتويجا بها برصيد 7 مرات.

أهداف صلاح قادت ليفربول للحفاظ على الصدارة برصيد 45 نقطة مع مباراة أقل، بفارق 8 نقاط عن نوتنجهام فورست الوصيف.

فيما يحتل بالمر مع تشيلسي المركز الرابع برصيد 35 نقطة.

أما أهداف إيزاك فقد وضعت نيوكاسل في المركز الخامس بـ32 نقطة.

محمد صلاح ليفربول ألكسندر إيزاك كول بالمر تشيلسي نيوكاسل الدوري الإنجليزي
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