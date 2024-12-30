هاني سعيد: نتحفظ على قرارات لحنة الانضباط.. وموقفنا من ضم زيزو

شدد هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز على أن إدارة ناديه تتحفظ على قرارات لجنة الانضباط.

وقررت لجنة الانضباط إيقاف مروان حمدي 6 مباريات ومحمود عبد العاطي 3 مباريات وكريم حافظ لمدة مباراة على هامش أحداث مباراة الأهلي وبيراميدز في الموسم الماضي من الدوري المصري.

وقال سعيد عبر قناة إم بي سي مصر: "قرارات لجنة الانضباط يتم دراستها حاليا من قبل مجلس الإدارة قبل أن نقوم بالرد وحتى الآن ليس لدينا تعليق ولكن بكل تأكيد سيكون هناك تحفظ على القرارات".

وواصل "أشعر أن بعض القرارات تخرج بناء على حسابات معينة ولذلك تخرج بالشكل الذي ليس من المفترض أن تخرج به".

وتابع "هناك قرار باستبعاد إبراهيم عادل من مباراة الجونة وسنقرر عقب المباراة موعد عودته".

وأكمل "محمد الشيبي لم يوقع عقود تجديد عقده ولكنه مستمر بإذن الله لأنه أحد اللاعبين المهمين بالنسبة لنا".

وشدد "لا يوجد اتفاق مع إبراهيم عادل حول احترافه عقب الموسم، في النهاية هذا قرار مجلس إدارة وسيقرر الأفضل للنادي".

وأردف "لا يوجد أي مفاوضات مع زيزو ولم نتطرق للحديث عن الأمر وحاليا هو لاعب بصفوف الزمالك".

وأتم "بدأنا الحديث مع وليد الكرتي وأحمد الشناوي لجديد عقديهما".

وينتهي عقد وليد الكرتي وأحمد الشناوي مع بيراميدز بنهاية الموسم الحالي.