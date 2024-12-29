تشكيل ليفربول – صلاح يقود الهجوم أمام وست هام

الأحد، 29 ديسمبر 2024 - 18:09

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

دفع أرني سلوت المدير الفني لليفربول بـ محمد صلاح في هجوم فريقه لمواجهة وست هام يونايتد.

ويلعب ليفربول ضد وست هام في الجولة 19 من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي تقام على الملعب الأولمبي في لندن.

وعاد لويس دياز للمشاركة مع ليفربول بعدما غاب المباراة الماضية ضد ليستر سيتي.

أخبار متعلقة:
ديلي ميل: مرموش ضمن اهتمامات مانشستر سيتي لدعم صفوفه بيناير رومانو: كانافارو المرشح الأول لتدريب دينامو زغرب رئيس أتليتكو: التتويج بالدوري؟ الأحلام لا تكلفنا.. ونمر بأفضل فترات تاريخنا

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

المرمى: أليسون

الدفاع: ترينت ألكساندر أرنولد – فيرجيل فان دايك – جو جوميز – أندرو روبيرتسون

الوسط: ريان جرافينبيرخ – أليكسيس ماك أليستر – كورتس جونز

الهجوم: محمد صلاح – كودي جاكبو – لويس دياز

بينما جاء تشكيل وست هام كالآتي:

المرمى: ألفونس أريولا

الدفاع: آرون واين بيساكا – مافروبونوس – فلاديمير كوفال – كيليمان – إيمرسون

الوسط: إدسون ألفاريز – كارلوس سولير – لوكاس باكيتا

الهجوم: محمد قدوس – جارود بوين

ويتصدر ليفربول الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة، ويأتي وست هام في المركز الـ13 برصيد 23 نقطة.

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
صلاح يصعب مهمة هالاند.. ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي الممتاز صلاح يكشف أخبار التجديد.. وهل تعمد المراوغة في صناعة الهدف الثاني عادل سواريز وحلق في عالمه الخاص.. أرقام صلاح الخرافية بعد سحق وست هام هدايا صلاح قبل رأس السنة تقود ليفربول لضرب وست هام بخماسية تاريخي كالعادة.. صلاح يسجل رقما قياسيا جديدا مع ليفربول ويحاول تحطيم رقمه الشخصي انتهت الدوري الإنجليزي - وست هام (0)-(5) ليفربول.. فوز الريدز الدوري الإنجليزي - نوتنجهام الثاني مؤقتا بعد دور تاريخي.. ولا تراهن على توتنام أبدا استفاقة خادعة؟.. مانشستر سيتي يعود للانتصارات بفوز على ليستر
أخر الأخبار
دربي إيطالي في كرواتيا.. كانافارو يتولى تدريب دينامو زجرب 8 دقيقة | الكرة الأوروبية
قرار من جروس عقب الفوز على الاتحاد السكندري 24 دقيقة | الكرة المصرية
ديلي ميل: خطة مانشستر سيتي لاستغلال أوجاع برشلونة 31 دقيقة | الدوري الإسباني
محمود بسيوني حكما لـ إنبي والأهلي.. وعودة محمد عادل لمباريات الدوري 35 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك: تعادلنا مرتين بفعل فاعل.. ورسائل الجماهير غير موجهة لـ زيزو 46 دقيقة | الدوري المصري
"لحل غضب البعض".. عضو مجلس إدارة سموحة يكشف عن مقترح إنشاء شركة الكرة ساعة | الدوري المصري
مؤتمر جروس: تحدثت مع الجزيري بعد أزمته.. ولذلك لم يلعب الأجانب ضد الاتحاد ساعة | الدوري المصري
أمير عزمي: أتمنى أن يكون الحديث عن الزمالك في الإعلام بشكل إيجابي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد هدفه أمام ليستر سيتي.. صلاح يحقق رقما استثنائيا في الدوري الإنجليزي 2 رقم تاريخي ينتظر صلاح أمام وست هام 3 ترتيب محمد صلاح في قائمة الأرقام القياسية للدوري الإنجليزي 4 إيقاف نبيل عماد وحرمان جماهير الزمالك من حضور مباراة.. عقوبات الجولة من الدوري المصري