تشكيل ليفربول – صلاح يقود الهجوم أمام وست هام

دفع أرني سلوت المدير الفني لليفربول بـ محمد صلاح في هجوم فريقه لمواجهة وست هام يونايتد.

ويلعب ليفربول ضد وست هام في الجولة 19 من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي تقام على الملعب الأولمبي في لندن.

وعاد لويس دياز للمشاركة مع ليفربول بعدما غاب المباراة الماضية ضد ليستر سيتي.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

المرمى: أليسون

الدفاع: ترينت ألكساندر أرنولد – فيرجيل فان دايك – جو جوميز – أندرو روبيرتسون

الوسط: ريان جرافينبيرخ – أليكسيس ماك أليستر – كورتس جونز

الهجوم: محمد صلاح – كودي جاكبو – لويس دياز

بينما جاء تشكيل وست هام كالآتي:

المرمى: ألفونس أريولا

الدفاع: آرون واين بيساكا – مافروبونوس – فلاديمير كوفال – كيليمان – إيمرسون

الوسط: إدسون ألفاريز – كارلوس سولير – لوكاس باكيتا

الهجوم: محمد قدوس – جارود بوين

ويتصدر ليفربول الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة، ويأتي وست هام في المركز الـ13 برصيد 23 نقطة.