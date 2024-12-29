في الثانية والنصف ظهرا.. تحديد مواعيد دور الـ 32 من كأس مصر 2024-25

أعلن اتحاد الكرة المصري مواعيد مباريات دور الـ 32 من كأس مصر 2024-25.

وأقيمت أمس السبت قرعة دور الـ 32 من المسابقة الأعرق في تاريخ مصر وأسفرت عن لقاءات قوية. (طالع التفاصيل)

وسيلتقي بيراميدز حامل اللقب مع المنصورة يوم الأربعاء 8 يناير 2025 على استاد الدفاع الجوي.

فيما يواجه المصري ضيفه وادي دجلة في نفس اليوم والتوقيت.

وينتظر الزمالك الفائز من مباراة أبو قير للأسمدة مع بلدية المحلة لمواجهته في ختام مباريات المرحلة يوم 9 يناير 2025.

وستقام جميع المباريات وفقا للجدول الموضوع في الثانية والنصف ظهرا.

وإليكم جدول مباريات دور الـ32 من كأس مصر 2025

تعرف على طريق الزمالك حتى النهائي من هنـــــــــــــــا.

تعرف على طريق بيراميدز حتى النهائي من هنـــــــــــــــا.

ويغيب الأهلي عن النسخة الحالية من البطولة كعقوبة بعد انسحابه من النسخة الماضية من البطولة.

وتقام المباريات على ملعب فرق الدوري الممتاز والفرق التي ذكر اسمها في البداية حتى النهائي.