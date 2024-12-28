كأس مصر.. تعرف على طريق الزمالك حتى النهائي

السبت، 28 ديسمبر 2024 - 12:42

كتب : FilGoal

حسام أشرف - الزمالك ضد طلائع الجيش

أقيمت اليوم قرعة دور الـ 32 من كأس مصر لموسم 2024/2025.

وشهدت القرعة مواجهة الزمالك مع الفائز من مباراة أبو قير للأسمدة وبلدية المحلة.

ويقدم لكم FilGoal.com طريق الزمالك بالكامل في البطولة حتى النهائي.

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دور الـ 32: الفائز من أبو قير للأسمدة وبلدية المحلة.

دور الـ 16: الفائز من مودرن سبورت × الفائز من مواجهة وي والشمس.

دور ربع النهائي: الفائز من سموحة × منتخب السويس أو الفائز من زد × ديروط.

نصف النهائي: المتأهل من المباريات التالية: سيراميكا كليوباترا × لافيينا.. طلائع الجيش × الأولمبي.. الجونة × القناة.. الاتحاد السكندري × تيم إف سي.

النهائي: يلتقي الزمالك في حالة وصوله إلى النهائي ضد المنتصر من الطريق الآخر والذي جاءت مبارياته كالتالي:

1- بيراميدز × المنصورة.

2- بتروجت × المقاولون العرب.

3- إنبي × حرس الحدود.

4- الإسماعيلي × طنطا.

5- غزل المحلة × الفائز من سبورتنج والحمام.

6- فاركو × الترسانة.

7- البنك الأهلي × بترول أسيوط.

8- المصري × وادي دجلة.

وكان الزمالك قد وصل إلى ربع نهائي النسخة الماضية من البطولة وخسر من طلائع الجيش بركلات الترجيح.

وتقام المباريات على ملعب فرق الدوري الممتاز والفرق التي ذكر اسمها في البداية حتى النهائي.

الزمالك كأس مصر
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