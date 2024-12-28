كأس مصر.. تعرف على طريق بيراميدز في حملة الدفاع عن لقبه

السبت، 28 ديسمبر 2024 - 13:12

كتب : FilGoal

تتويج بيراميدز بلقب كأس مصر 2023-24

أقيمت اليوم السبت 28 ديسمبر قرعة دور الـ 32 من كأس مصر لموسم 2024/2025.

ويحمل نادي بيراميدز لقب النسخة الماضية من كأس مصر بالفوز على زد في النهائي بهدف دون رد.

ويفتتح بيراميدز مشواره في كأس مصر بمواجهة المنصورة بدور الـ32.

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ويقدم لكم FilGoal.com طريق بيراميدز بالكامل في البطولة حتى النهائي.

دور الـ 32: بيراميدز أمام المنصورة.

دور الـ16: يواجه الفائز من مباراة بتروجت والمقاولون العرب.

دور الـ8: الفائز من (إنبي × حرس الحدود) و(الإسماعيلي × طنطا)

نصف النهائي: المتأهل من المباريات التالية: غزل المحلة × الفائز من سبورتنج والحمام.. فاركو × الترسانة.. البنك الأهلي × بترول أسيوط.. المصري × وادي دجلة.

النهائي: يلتقي بيراميدز في حالة وصوله إلى النهائي ضد المنتصر من الطريق الآخر والذي جاءت مبارياته كالتالي:

الزمالك × الفائز من أبو قير الأسمدة وبلدية المحلة.

مودرن سبورت × الفائز من المصرية للاتصالات والشمس.

سموحة × منتخب السويس.

زد×ديروط.

سيراميكا كليوباترا ×لافيينا.

طلائع الجيش × الأولمبي.

الجونة × القناة.

الاتحاد × تيم اف سي.

كأس مصر بيراميدز
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