كأس مصر.. تعرف على طريق بيراميدز في حملة الدفاع عن لقبه

أقيمت اليوم السبت 28 ديسمبر قرعة دور الـ 32 من كأس مصر لموسم 2024/2025.

ويحمل نادي بيراميدز لقب النسخة الماضية من كأس مصر بالفوز على زد في النهائي بهدف دون رد.

ويفتتح بيراميدز مشواره في كأس مصر بمواجهة المنصورة بدور الـ32.

ويقدم لكم FilGoal.com طريق بيراميدز بالكامل في البطولة حتى النهائي.

دور الـ 32: بيراميدز أمام المنصورة.

دور الـ16: يواجه الفائز من مباراة بتروجت والمقاولون العرب.

دور الـ8: الفائز من (إنبي × حرس الحدود) و(الإسماعيلي × طنطا)

نصف النهائي: المتأهل من المباريات التالية: غزل المحلة × الفائز من سبورتنج والحمام.. فاركو × الترسانة.. البنك الأهلي × بترول أسيوط.. المصري × وادي دجلة.

النهائي: يلتقي بيراميدز في حالة وصوله إلى النهائي ضد المنتصر من الطريق الآخر والذي جاءت مبارياته كالتالي:

الزمالك × الفائز من أبو قير الأسمدة وبلدية المحلة.

مودرن سبورت × الفائز من المصرية للاتصالات والشمس.

سموحة × منتخب السويس.

زد×ديروط.

سيراميكا كليوباترا ×لافيينا.

طلائع الجيش × الأولمبي.

الجونة × القناة.

الاتحاد × تيم اف سي.