الشروق التونسية: الترجي يكثف مفاوضاته لضم بن رمضان

كثف نادي الترجي التونسي مفاوضاته من أجل إعادة لاعبه السابق محمد علي بن رمضان إلى صفوفه.

وانضم بن رمضان إلى فرينتسفاروتشي المجري في صيف 2023 بعد نهاية تعاقده مع الترجي.

وبحسب صحيفة الشروق التونسية، فإن الترجي كثف مفاوضات خلال الأيام الماضية من أجل التعاقد مع بن رمضان.

ويسعى الترجي لضم محمد بن رمضان على سبيل الإعارة حتى نهاية كأس العالم 2025 والمقرر لها في أمريكا.

وأوضحت الصحيفة أن الترجي يرغب في استغلال رغبة بن رمضان في الرحيل عن النادي المجري بسبب ابتعاده عن التشكيلة الأساسية لفريقه مؤخرا.

بن رمضان ارتبط بالانتقال لصفوف الأهلي بداية الموسم الجاري لكن الصفقة لم يكتب لها النجاح. (طالع التفاصيل)

ولعب بن رمضان 19 مباراة مع فرينتسفاروتشي خلال الموسم الحالي بجميع المسابقات وسجل هدفين.