الشروق التونسية: الترجي يكثف مفاوضاته لضم بن رمضان
السبت، 28 ديسمبر 2024 - 12:17
كتب : FilGoal
كثف نادي الترجي التونسي مفاوضاته من أجل إعادة لاعبه السابق محمد علي بن رمضان إلى صفوفه.
وانضم بن رمضان إلى فرينتسفاروتشي المجري في صيف 2023 بعد نهاية تعاقده مع الترجي.
وبحسب صحيفة الشروق التونسية، فإن الترجي كثف مفاوضات خلال الأيام الماضية من أجل التعاقد مع بن رمضان.
ويسعى الترجي لضم محمد بن رمضان على سبيل الإعارة حتى نهاية كأس العالم 2025 والمقرر لها في أمريكا.
وأوضحت الصحيفة أن الترجي يرغب في استغلال رغبة بن رمضان في الرحيل عن النادي المجري بسبب ابتعاده عن التشكيلة الأساسية لفريقه مؤخرا.
بن رمضان ارتبط بالانتقال لصفوف الأهلي بداية الموسم الجاري لكن الصفقة لم يكتب لها النجاح. (طالع التفاصيل)
ولعب بن رمضان 19 مباراة مع فرينتسفاروتشي خلال الموسم الحالي بجميع المسابقات وسجل هدفين.
نرشح لكم
طاقم تحكيم من كاب فيردي لقيادة مباراة بلاك بولز والزمالك نهضة بركان يبدأ مفاوضات تجديد عقد الشعباني منافس الأهلي - شباب بلوزداد يداوي جراحه بالفوز على أولمبيك أقبو بالدوري الجزائري الكونغولي ميسي حكما لمباراة بيراميدز والترجي في دوري أبطال إفريقيا تقرير: كاف يرفض شكوى غينيا لتتأكد مشاركة تنزانيا في أمم إفريقيا 2025 تقرير: كاف يعاقب جاراف السنغالي بعد أحداث لقاء اتحاد الجزائر منافس بيراميدز - الترجي يفوز على متذيل ترتيب الدوري التونسي بثلاثية منافس الأهلي - شباب بلوزداد يعلن نهاية أزمة إسلام سليماني