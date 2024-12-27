الجزيري: إذا لم تستح فاصنع ما شئت

نشر سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك رسالة عبر حسابه على "إنستجرام".

ويأتي ذلك بعد تقدمه بإنذار للزمالك بشأن أزمة مستحقاته المتأخرة. (طالع التفاصيل)

وكتب الجزيري عبر حسابه على "إنستجرام": "إذا لم تستح فاصنع ما شئت".

وأضاف: "حين سكت أهل الحق عن الباطل توهم أهل الباطل أنهم على حق".

سيف الدين الجزيري عبر ستوري انستجرام 🗣️ pic.twitter.com/BE86iVWg0r — FilGoal (@FilGoal) December 27, 2024

وتقدم التونسي سيف الجزيري بإنذار جديدة لناديه الزمالك بسبب أزمة صرف مستحقاته المتأخرة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الدولي التونسي تقدم بالشكوى عبر محاميه الجديد التونسي أنيس بن ميم.

وعلم FilGoal.com أيضا أن الإنذار يمهل الزمالك أسبوعين لصرف المستحقات المتأخرة قبل التوجه بالشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ولا تعد تلك الشكوى الأولى من المهاجم ضد النادي بسبب تأخر المستحقات. (طالع التفاصيل)

وكان أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك قد قال عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "هناك ضغوط مالية كبيرة على النادي واللاعبون جميعا تحملوا الكثير بدون الحديث عن لاعب واحد بعينه".

وأوضح "الكل باستثناء سيف الجزيري واصلوا العمل دون شكوى وهنا نلوم على الجزيري لأنه كان من المفترض أن يتحمل الظروف المعلومة للجميع".

فيما قال بن ميم في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "اللاعب تحمل كثيرا ولم يجد احتراما للالتزامات المالية ولم يحصل على راتبه منذ 7 أشهر. كل بضعة أشهر يجب أن يرسل خطاب إنذار للنادي حتى يحصل على جزء من حقوقه المالية".

وأضاف "الجزيري خلال آخر عام ونصف حصل تقريبا على نصف مستحقاته فقط. هذا لاعب أجنبي محترف ولم يتحدث لعدة أشهر بسبب ظروف النادي، هل يعتبر هكذا متعاونا أم لا"؟

وأوضح "العقد تم تجديده لمدة سنتين حتى صيف 2027، مع خطاب موقع من رئيس النادي يتضمن الشروط المالية المتفق عليها".

صاحب الـ 31 عاما خاض 12 مباراة وسجل هدفين في الموسم الجاري.

ويعد التونسي ثالث هدافي الزمالك الأجانب تاريخيا برصيد 37 هدفا بقميص الزمالك كثالث أفضل هداف أجنبي في تاريخ النادي.

ويتصدر اليمني علي محسن ترتيب هدافي الزمالك الأجانب برصيد 47 هدفا، ويليه المغربي أشرف بنشرقي برصيد 43 هدفا.