خبر في الجول - خطوة من الجزيرى قبل شكوى الزمالك بسبب المستحقات المتأخرة

الخميس، 26 ديسمبر 2024 - 17:20

كتب : FilGoal

سيف الجزيري - بعثة الزمالك

تقدم التونسي سيف الجزيري بإنذار جديدة لناديه الزمالك بسبب أزمة صرف مستحقاته المتأخرة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الدولي التونسي تقدم بالشكوى عبر محاميه الجديد التونسي أنيس بن ميم.

وعلم FilGoal.com أيضا أن الإنذار يمهل الزمالك أسبوعين لصرف المستحقات المتأخرة قبل التوجه بالشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

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ولا تعد تلك الشكوى الأولى من المهاجم ضد النادي بسبب تأخر المستحقات. (طالع التفاصيل)

في سبتمبر الماضي تقدم الجزيري بشكوى لحل أزمة مستحقاته المتأخرة، وتوصل النادي معه لاتفاق خلال جلسة جمعته مع حازم فتوح وكيله السابق وكل من عمرو أدهم وهاني شكري وأحمد سليمان أعضاء مجلس إدارة النادي.

وخلال الجلسة تم الاتفاق على عودة الجزيري للانتظام مع الفريق في التدريبات، وحصوله على جزء كبير من مستحقاته المتأخرة على أن يتم منحه الجزء الآخر في وقت لاحق وتم تحديد مواعيد للدفع وبناء على ذلك تم الاتفاق، وتراجع التونسي في شكواه للأبيض. (طالع التفاصيل)

لكن بسبب تأخر صرف المستحقات مجددا تقدم التونسي بإنذار للنادي قبل التوجه بشكوى جديدة.

صاحب الـ 31 عاما خاض 12 مباراة وسجل هدفين في الموسم الجاري.

ويعد التونسي ثالث هدافي الزمالك الأجانب تاريخيا برصيد 37 هدفا بقميص الزمالك كثالث أفضل هداف أجنبي في تاريخ النادي.

ويتصدر اليمني علي محسن ترتيب هدافي الزمالك الأجانب برصيد 47 هدفا، ويليه المغربي أشرف بنشرقي برصيد 43 هدفا.

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