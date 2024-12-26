سالم: لا أحد يريد مراجعة تقنية الفيديو.. ونلوم الجزيري لهذا السبب

الخميس، 26 ديسمبر 2024 - 23:33

كتب : FilGoal

الزمالك - بيراميدز - السوبر المصري - سيف الجزيري

كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك عن موقف سداد مستحقات اللاعبين وأزمة التحكيم التي يشكو منها النادي في الآونة الأخيرة.

وقال سالم في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2: "هناك ضغوط مالية كبيرة على النادي واللاعبون جميعا تحملوا الكثير بدون الحديث عن لاعب واحد بعينه".

وأضاف "توفير مستحقات اللاعبين هو الأولوية القصوى لمجلس الإدارة مقابل تفكير الجماهير في الصفقات، ويليها تجديد عقود اللاعبين".

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وبسؤاله عما إذا كانت الإدارة ترفع المسؤولية عن اللاعبين ببياناتها عن التحكيم قال: "على النقيض يمكن أن يشعر اللاعبون بالإحباط من هذه الأمور الخارجة عن إرادتهم بقرارات غير مبررة في وجود تقنية الفيديو".

وعن لقطة إصابة محمد حمدي في مباراة طلائع الجيش قال: "اللقطة ليست جدلية فهناك تهور واضح من الحارس، ولا أحد يريد أن يكلف نفسه عناء التأكد بتقنية الفيديو".

وواصل "هل سيأتي الخبير التحكيمي الأجنبي بعصا سحرية تصلح المنظومة؟ نتمنى وصوله على كل حال قبل أن يستمر نزيف النقاط ويفسد موسمنا ثم تصبح هذه الخطوة بلا قيمة لنا".

وبسؤاله عن تجديد عقد أحمد سيد زيزو قال: "العديد من نجوم الفئة الأولى تنتهي عقودها في هذا الموسم، لا أعرف لماذا يتم التركيز على زيزو فقط. هذا يضع المزيد من الضغط في هذه الأمور".

وأوضح "لا يمكننا التعاقد مع لاعب بشكل منفرد قبل السداد لأصحاب الحقوق لأن هذا سيكون مستفزا للاعبين. الكل باستثناء سيف الجزيري واصلوا العمل دون شكوى وهنا نلوم على الجزيري لأنه كان من المفترض أن يتحمل الظروف المعلومة للجميع".

وبسؤاله عن إمكانية إجراء صفقات لجروس في يناير في هذه الظروف قال: "إدارة الزمالك معتادة على المهام الصعبة ولو سألت هل كان من الممكن سداد كل هذه الغرامات من قبل لقال الجميع لا".

وتقدم التونسي سيف الجزيري بإنذار جديدة لناديه الزمالك بسبب أزمة صرف مستحقاته المتأخرة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الدولي التونسي تقدم بالشكوى عبر محاميه الجديد التونسي أنيس بن ميم.

وعلم FilGoal.com أيضا أن الإنذار يمهل الزمالك أسبوعين لصرف المستحقات المتأخرة قبل التوجه بالشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ولا تعد تلك الشكوى الأولى من المهاجم ضد النادي بسبب تأخر المستحقات. (طالع التفاصيل)

في سبتمبر الماضي تقدم الجزيري بشكوى لحل أزمة مستحقاته المتأخرة، وتوصل النادي معه لاتفاق خلال جلسة جمعته مع حازم فتوح وكيله السابق وكل من عمرو أدهم وهاني شكري وأحمد سليمان أعضاء مجلس إدارة النادي.

وخلال الجلسة تم الاتفاق على عودة الجزيري للانتظام مع الفريق في التدريبات، وحصوله على جزء كبير من مستحقاته المتأخرة على أن يتم منحه الجزء الآخر في وقت لاحق وتم تحديد مواعيد للدفع وبناء على ذلك تم الاتفاق، وتراجع التونسي في شكواه للأبيض. (طالع التفاصيل)

لكن بسبب تأخر صرف المستحقات مجددا تقدم التونسي بإنذار للنادي قبل التوجه بشكوى جديدة.

صاحب الـ 31 عاما خاض 12 مباراة وسجل هدفين في الموسم الجاري.

ويعد التونسي ثالث هدافي الزمالك الأجانب تاريخيا برصيد 37 هدفا بقميص الزمالك كثالث أفضل هداف أجنبي في تاريخ النادي.

ويتصدر اليمني علي محسن ترتيب هدافي الزمالك الأجانب برصيد 47 هدفا، ويليه المغربي أشرف بنشرقي برصيد 43 هدفا.

الزمالك الدوري المصري زيزو سيف الجزيري أحمد سالم
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