بيريرا المنقذ.. ولفرهامبتون يلحق بـ مانشستر يونايتد الهزيمة الثالثة على التوالي

فاز ولفرهامبتون على حساب ضيفه مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي والتي أقيمت وسط الضباب على ملعب مولينيو.

ونجح ولفرهامبتون في تحقيق فوزه الثاني على التوالي بعد الفوز في المباراة السابقة خارج أرضه أمام ليستر سيتي 3-0، تحت قيادة فيتور بيريرا المدير الفني الجديد للفريق.

ولفرهامبتون ترك مراكز الهبوط وارتقى للمركز الـ17 برصيد 15 نقطة، فيما توقف رصيد مانشستر يونايتد عند 22 نقطة في المركز 14.

وسقط مانشستر يونايتد للمباراة الثانية على التوالي في الدوري بعد خسارة الجولة السابقة المفاجئة على أرضه أولد ترافورد أمام بورنموث 3-0.

كما تعد تلك الخسارة الثالثة على التوالي لـ أموريم بعد وداع بطولة كأس الرابطة من الدور ربع النهائي بالخسارة أمام توتنام 4-3.

سجل هدف ولفرهامبتون الأول ماتيوس كونيا في الدقيقة 58 من ضربة ركنية نفذها مباشرة في المرمى.

وفي الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع أضاف ولفرهامبتون الهدف الثاني بعد انفراد كونيا من وسط الملعب ليمرر إلى الكوري هوانج هي-تشان ليسدد في المرمى الخالي.

في الشوط الأول تألق أونانا وأنقذ فريقه من أكثر من فرصة محققه لأصحاب الأرض.

تصدى أونانا لتسديدة كونيا في الدقيقة 19، قبل أن يعاود التألق ويبعد رأسية لارسين إلى ركنية في الدقيقة 26.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

وفي الشوط الثاني، نال برونو فيرنانديز بطاقة حمراء في الدقيقة 47 بعد تدخله القوي على قدم سيميدو لاعب ولفرهامبتون.

فيرنانديز لم ينل بطاقة حمراء قبل قدومه إلى مانشستر يونايتد، إلا أنه هذا الموسم نال 3 بطاقات حمراء كأول لاعب للفريق منذ فيديتش في موسم 2008 - 2009.

وألغى الحكم هدفا للاعب ولفرهامبتون لارسين المتسلل بعدما سجل الكرة رأسية في الشباك في الدقيقة 49، قبل أن يسجل كونيا الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 58 من ركنية نفذها مباشرة في المرمى، وسط اعتراض من أونانا تحجيز لاعبي ولفز أمامه.

وحاول أموريم تعديل النتيجة في الدقائق الأخير ودفع بـ أنتوني وجرناتشو وزيركزي، ولكن دون جدوى، حتى أطلق الحكم صافرة النهاية بفوز ولفرهامبتون بهدف نظيف.

وفي الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع أضاف ولفرهامبتون الهدف الثاني بعد انفراد كونيا من وسط الملعب ليمرر إلى الكوري هوانج هي-تشان ليسدد في المرمى الخالي.