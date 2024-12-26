انتهت في الدوري الإنجليزي - ولفرهامبتون (2)-(0) مانشستر يونايتد

الخميس، 26 ديسمبر 2024 - 19:28

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز أمام ولفرهامبتون

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ولفرهامبتون أمام مانشستر يونايتد في الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الـ14 برصيد 22 نقطة، فيما يحل ولفرهامبتون في المركز الـ18 برصيد 12 نقطة.

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نهاية المباراة بفوز ولفرهامبتون 2-0.

ق 90+9.. جوووول الثاني لصالح ولفرهامبتون بعد انفراد من وسط الملعب للاعبين.. مرر كونيا إلى الكوري هوانج هي-تشان ليسدد في المرمى الخالي.

ق 79.. تبديلان هجوميان لمانشستر يونايتد بنزول جرناتشو وزيركزي بدلا من هويلوند وأماد.

ق 58.. جووووول كونيا يسجل الهدف الأول من ركنية سددها مباشرة في المرمى.. واعتراض من أونانا بسبب تحجيز لاعبي ولفز أمامه.

ق 49.. هدف ملغي نتيجة تسلل لارسين مهاجم ولفرهامبتون الذي لعب كرة رأسية في الشباك.

ق 47.. بطاقة حمراء لـ برونو فيرنانديز بعد تدخله القوي على قدم سيميدو لاعب ولفرهامبتون.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ق 26.. أونانا حارس يونايتد يتألق من جديد ويبعد رأسية لارسين إلى ركنية.

ق 19.. تسديدة من ماتيوس كونيا من ضربة ثابتة تصدى لها أونانا.

بداية المباراة

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