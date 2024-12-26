تشكيل مانشستر يونايتد - أموريم يجري تبديلين في مواجهة ولفرهامبتون بـ الدوري الإنجليزي

كشف روبن أموريم المدير الفني لمانشستر يونايتد، عن تشكيل فريقه لمواجهة ولفرهامبتون في الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي.

وأجرى أموريم تبديلين عن تشكيل المواجهة السابقة أمام بورنموث والتي خسرها الفريق بثلاثية نظيفة، بالدفع بـ ليني يورو بدلا من مالاسيا، وراسموس هويلوند بدلا من جوشوا زيركزي.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا

الدفاع: هاري ماجواير - ليساندرو مارتينيز - ليني يورو

الوسط: ديوجو دالوت - مانويل أوجارتي - كوبي ماينو - نصير مزراوي

الهجوم: برونو فيرنانديز - أماد ديالو - راسموس هويلوند

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الـ14 برصيد 22 نقطة، فيما يحل ولفرهامبتون في المركز الـ18 برصيد 12 نقطة.