أرقام في الجول - ماذا قدم أشرف داري في أول مشاركة كاملة له مع الأهلي

شارك المدافع المغربي أشرف داري لأول مرة في مباراة كاملة مع الأهلي منذ انضمامه للفريق الأحمر في الصيف الماضي.

أشرف داري النادي : الأهلي الأهلي

وفاز الأهلي على شباب بلوزداد الجزائري 6-1 في الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة.

وشهدت المباراة مشاركة كاملة من أشرف داري.

وغاب داري عن الأهلي لفترة بعدما تعرض للإصابة، وبعد عودته كان يعتمد مارسيل كولر المدير الفني للأحمر على الثنائي رامي ربيعة وياسر إبراهيم.

وانتقل أشرف داري من نادي بريست الفرنسي إلى الأهلي.

فماذا قدم المدافع المغربي في أول مشاركة كاملة له مع الأهلي؟ هذا ما يستعرضه لكم FilGoal.com.

إبعاد فرص 9

اعتراضات ناجحة 1

تدخلات ناجحة 1 من 2

تصدي للكرة 1

التحامات هوائية ناجحة 4 من 7

أخطاء 1

تمريرات 64 من 73 - 88%

تمريرات طويلة 6 من 21