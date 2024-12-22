انتهت الدوري الإنجليزي - توتنام (3)-(6) ليفربول.. فوز ساحق للحمر

الأحد، 22 ديسمبر 2024 - 18:25

كتب : FilGoal

لويس دياز - ليفربول - محمد صلاح

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ليفربول ضد توتنام في ختام الجولة 17 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة، ويأتي توتنام في المركز الـ11 برصيد 23 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.

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نهاية المباراة بفوز ساحق لـ ليفربول على توتنام بسداسية

ق. 85 جووووووووووووووووووووول ساااااااااااادس. تمريرة من صلاح إلى لويس دياز الذي يسدد في المرمى مسجلا السادس.

ق. 83 جوووول ثاااالث يشعل اللقاء. عرضية مهدها جونسون برأسية وقابلها سولانكي بتصويبة في المرمى مسجلا الثالث.

ق. 71 جووووول التقليص من توتنام عن طريق ديان كولوسيفسكي.

ق. 61 جووووووووووووووووووووووول خاااااااااااامس من صلاح مجددا.

ق. 56 سوبوسلاي يهدر الخامس. بينية من أليسون إلى سوبوسلاي الذي ينفرد ويراوغ حارس المرمى ويسجل في الشباك الخارجية.

ق. 54 جووووووووووووووووووووووول رابع من محمد صلااااااااااااااااح. بينية إلى جاكبو الذي أرسل عرضية أبعدها الدفاع وتابعا لويس دياز لينقذها الدفاع أيضا ويتابعها صلاح في المرمى مسجلا الثاااالث.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+1: جووووول سوبوسلاي يسجل الثالث من صناعة صلاح بعد تمريرة بينية.

ق 41: جووووول ماديسون يقلص الفارق بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

ق 36: جووووول ماك أليستر يستغل الغفلة الدفاعية ويضيف الهدف الثاني برأسية.

ق 23: جووووول لويس دياز يسجل الهدف الأول برأسية بعد عرضية رائعة من أرنولد.

ق 18: العارضة تمنع الأول من صلاح بعد تسديدة قوية عقب مراوغة لثنائي الدفاع.

ق 10: فريرز يتصدى لفرصة محققة من صلاح ومتابعة سوبوسلاي يتصدى لها الدفاع.

ق 3: تسديدة قوية من صلاح من داخل منطقة الجزاء تأتي في الشباك الخارجية.

بداية اللقاء

ليفربول توتنام، مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي
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