الفوز الأول مع بيريرا.. ولفرهامبتون يهزم ليستر بثلاثية

فاز ولفرهامبتون على ليستر سيتي بثلاثية دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 17 من الدوري الإنجليزي وأقيمت بملعب كينج باور.

وحقق ولفرهامبتون الفوز الأول له في أول مباراة تحت قيادة مدربه الجديد فيتور بيريرا.

وتولى البرتغالي بيريرا تدريب ولفرهامبتون خلفا لـ جاري أونيل الذي رحل من منصبه بسبب تراجع النتائج.

بينما تلقى ليستر سيتي ثاني هزيمة له تحت قيادة مدربه الهولندي رود فان نيستلروي.

ثلاثية ولفرهامبتون سجلها كل من جونزالو جيديش ورودريجو جوميز وماتيوس كونيا.

الفوز رفع رصيد ولفرهامبتون إلى النقطة 12 في المركز الـ18، وتجمد رصيد ليستر سيتي عند النقطة 14 في المركز الـ17.

في مباراة أخرى تعادل فولام مع ضيفه ساوثامبتون سلبيا، في أول مباراة لساوثامبتون تحت قيادة مدربه الجديد إيفان يوريتش.

التعادل رفع رصيد ساوثامبتون إلى النقطة 6 في المركز الأخير، ووصل فولام إلى النقطة 25 في المركز التاسع.