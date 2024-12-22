أموريم يتحدث عن استبعاد راشفورد للمباراة الثالثة على التوالي

الأحد، 22 ديسمبر 2024 - 15:22

كتب : FilGoal

روبن أموريم - مانشستر يونايتد

تحدث البرتغالي روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد عن استبعاد مهاجمه ماركوس راشفورد للمباراة الثالثة على التوالي.

وأعلن أموريم تشكيل يونايتد الذي سيلعب به ضد بورنموث يوم الأحد في الدوري الإنجليزي والذي شهد استمرار استبعاد الدولي الإنجليزي.

وقال أموريم في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس قبل اللقاء: "استبعاد راشفورد؟ هذا قراري، وستظل القرارات الفنية خاصة بي فقط".

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وأضاف "أريد أن أرى أفضل ما في لاعبي فريقي، وأحاول تجربة أشياء مختلفة بلاعبين مختلفين لذا فإن هذا هو تركيزي".

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة منافسه بورنموث في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 17 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي في الرابعة مساء.

وتواصل استبعاد راشفورد للمباراة الثالثة بعد مباراتي مانشستر سيتي وتوتنام الأسبوع الماضي لأسباب انضباطية.

وكان راشفورد قد ألمح لرحيله عن صفوف الفريق، قائلاً: "أمر محبط ان يتم استبعادي من مباراة الدربي، لقد فزنا بالمباراة لذا دعونا نمضي، بالنسبة لي أعتقد أنني مستعد لتحد جديد، وعندما أغادر لن يكون هناك أي مشاعر سلبية أو تعليقات سلبية تجاه مانشستر يونايتد".

ويبدأ روبن أموريم المدير الفني لمانشستر يونايتد بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أندري أونانا

الدفاع: نصير مزراوي - ليساندرو مارتينيز - هاري ماجواير

الوسط: ديوجو دالوت - تيريل مالاسيا - مانويل أوجارتي - كوبي ماينو

الهجوم: أماد ديالو - برونو فيرنانديز - جوشوا زيركزي

وخلت قائمة المباراة من اسم راشفورد إلى جانب ماتياس دي ليخت الذي يغيب بسبب المرض.

وكان راشفورد قد عاد لتدريبات يونايتد بعدما استبعد من لقاء دربي مانشستر لكنه لم يلعب ضد توتنام في كأس رابطة المحترفين.

وذلك عكس زميله أليخاندرو جاراناتشو الذي عاد في لقاء توتنام بعد استبعاده رفقة راشفورد في دربي مانشستر.

وقال المدرب البرتغالي خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء بورنموث: "ماركوس راشفورد سيكون متاحا بالطبع ضد بورنموث".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الـ13 برصيد 22 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

بينما يأتي بورنموث في المركز الثامن برصيد 25 نقطة.

ماركوس راشفورد مانشستر يونايتد روبن أموريم
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