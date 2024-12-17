راشفورد يلمح لرحيله عن يونايتد: مستعد لتحد جديد.. ولا أريد تكرار ما فعله الآخرون

ألمح الإنجليزي ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد، لرحيله عن صفوف الفريق.

وشارك راشفورد الموسم الحالي في 15 مباراة في الدوري الإنجليزي سجل خلالهم 4 أهداف وصنع هدفا وحيدا، فيما شارك في 6 مباريات ببطولة الدوري الأوروبي سجل هدفا وصنع آخر.

وقال راشفورد في حوار مع الكاتب هنري وينتر عبر حسابه على X: "أمر محبط ان يتم استبعادي من مباراة الديربي، لقد فزنا بالمباراة لذا دعونا نمضي".

وحقق يونايتد الفوز على حساب مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف وحيد في الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي على ملعب الاتحاد.

وأكمل: "أنا شخص يمكنه التعامل مع النكسات مع تقدمي في السن، أمامي إما الجلوس والبكاء أو بذل قصارى جهدي في المرة القادمة التي أكون فيها متاحا."

وكانت مواجهة مانشستر سيتي هي أول مباراة يغيب عنها راشفورد منذ بداية الموسم في كافة المسابقات.

وعن فرص بقائه أو رحيله من يونايتد، رد راشفورد: "بالنسبة لي أعتقد أنني مستعدا لتحد جديد، وعندما أغادر لن يكون هناك أي مشاعر سلبية أو تعليقات سلبية تجاه مانشستر يونايتد".

وأضاف: "إذا كنت أعرف أن الوضع سيء بالفعل فلن أجعل الأمر أسوأ، رأيت كيف يغادر اللاعبون الآخرون في الماضي ولا أريد أن أكون مثلهم، عندما أغادر سأصدر بيانا بذلك، وسأبقى مشجعا ليونايتد بنسبة 100 %".

وأكمل: "لم أندم على السنوات التسع الماضية، ولن أشعر بأي ندم، لأنني أتعامل مع الأمور يوما بيوم، أحيانا تحدث أشياء سيئة وأخرى جيدة، أحاول الحفاظ على التوازن، الأفضل لم يأت بعد هذه عقليتي".

وسرد: "أنا في منتصف مسيرتي ولا أتوقع أن أصل لذروتي الآن، أمضيت 9 سنوات في الدوري الإنجليزي حتى الآن، وذلك ساعدني كثيرا على التطور كلاعب وشخص".

وعن مركزه المفضل في الملعب، قال النجم الإنجليزي: "لدي سمات للعب في جميع المراكز الثلاثة في الهجوم، بعض المراكز أتعامل معها جيدا والأخرى يجب أن أتدرب عليها، ولكن اللعب على الجانب الأيسر يناسبني أكثر."

وأضاف: "اللعب في مركز 10 على الجانب الأيسر يناسبني، ولكن عليك أن تتكيف مع أسلوب اللعب، المهارة الأكبر هي التكيف، ربما لا يرى الناس ذلك لكنني لعبت في العديد من المراكز تحت قيادة جميع المدربين."

وتوج راشفورد بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا مرتين 2019 -2020، و2022 - 2023.

كما توج ببطولة الدوري الأوروبي مرة، وكأس الدرع الخيرية مرة، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين.