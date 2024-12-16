جوائز كاف - نيجيرية من جديد.. لوكمان أفضل لاعب في إفريقيا

الإثنين، 16 ديسمبر 2024 - 22:21

كتب : FilGoal

أديمولا لوكمان - أتالانتا

توج النيجيري أديمولا لوكمان نجم أتالانتا الإيطالي بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا عن عام 2024.

جاء ذلك في حفل جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، المقام في مراكش بالمغرب.

وتواجد أشرف حكيمي نجم منتخب المغرب وباريس سان جيرمان ضمن المرشحين، حيث كان العربي الوحيد.

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وكذلك تواجد رونوين ويليامز حارس مرمى جنوب إفريقيا وصن داونز.

وهي الجائزة الثالثة التي نافس عليها ويليامز بعد جائزة أفضل حارس مرمى، وأفضل لاعب داخل قارة إفريقيا، وقد فاز بهما بالفعل.

كذلك ترشح سيمون أدينجرا جناح كوت ديفوار بطل أمم إفريقيا، ونادي برايتون الإنجليزي، وأيضا الغيني سيرهو جيراسي مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني.

وحقق لوكمان المركز الثاني في كأس أمم إفريقيا الأخيرة مع منتخب نيجيريا.

وعلى مستوى النادي فاز لوكمان بالدوري الأوروبي مع أتالانتا، وأنهى الموسم في المركز الرابع وينافس حاليا في دوري أبطال أوروبا.

وبذلك يحافظ لوكمان على الجائزة للاعب نيجيري للعام الثاني على التوالي، بعد تتويج فيكتور أوسيمين بها في الموسم الماضي.

كما أصبح سادس لاعب نيجيري يفوز بالجائزة، بعد رشيدي ياكيني وإيمانويل أمونيكي ونوانكو كانو وفيكتور إيكبيبا وفيكتور أوسيمين.

وهي الجائزة السابعة للاعبين النيجيريين، حيث فاز بها كانو مرتين في 1996 و1999.

وجاءت قائمة الفائزين بالجائزة كالتالي:

1992 - عبيدي بيليه (غانا - مارسيليا الفرنسي)

1993 - رشيدي ياكيني (نيجيريا - فيتوريا البرتغالي)

1994 - إيمانويل أمونيكي (نيجيريا - سبورتنج البرتغالي)

1995 - جورج وياه (ليبيريا - ميلان الإيطالي)

1996 - نوانكو كانو (نيجيريا - إنتر ميلان الإيطالي)

1997 - فيكتور إيكبيبا (نيجيريا - موناكو الفرنسي)

1998 - مصطفى حجي (المغرب - ديبورتيفو لا كورونيا الإسباني)

1999 - نوانكو كانو (نيجيريا - أرسنال)

2000 - باتريك مبوما (الكاميرون - بارما)

2001 - الحاج ضيوف (السنغال - لانس الفرنسي)

2002 - الحاج ضيوف (السنغال - ليفربول الإنجليزي)

2003 - صامويل إيتو (الكاميرون - ريال مايوركا الإسباني)

2004 - صامويل إيتو (الكاميرون - برشلونة الإسباني)

2005 - صامويل إيتو (الكاميرون - برشلونة الإسباني)

2006 - ديدديه دروجبا (كوت ديفوار - تشيلسي)

2007 - فريدريك كانوتيه (مالي - إشبيلية)

2008 - إيمانويل أديبايور (توجو - أرسنال)

2009 - ديدديه دروجبا (كوت ديفوار - تشيلسي)

2010 - صامويل إيتو (الكاميرون - إنتر ميلان)

2011 - يايا توريه (كوت ديفوار - مانشستر سيتي)

2012 - يايا توريه (كوت ديفوار - مانشستر سيتي)

2013 - يايا توريه (كوت ديفوار - مانشستر سيتي)

2014 - يايا توريه (كوت ديفوار - مانشستر سيتي)

2015 - بيير إيميريك أوباميانج (الجابون - بوروسيا دورتموند الألماني)

2016 - رياض محرز (الجزائر - ليستر سيتي الإنجليزي)

2017 - محمد صلاح (مصر - ليفربول الإنجليزي)

2018 - محمد صلاح (مصر - ليفربول الإنجليزي)

2019 - ساديو ماني (السنغال - ليفربول الإنجليزي)

2022 - ساديو ماني (السنغال - ليفربول الإنجليزي)

2023 - فيكتور أوسيمين (نيجيريا - نابولي الإيطالي)

الاتحاد الإفريقي أديمولا لوكمان جوائز كاف
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