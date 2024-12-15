البداية دائما بيضاء.. الزمالك يتفوق على الفرق المصرية في المواجهة القارية الأولى

الأحد، 15 ديسمبر 2024 - 20:32

كتب : FilGoal

الزمالك

استمر تفوق الزمالك ضد الفرق المصرية في المواجهة القارية الأولى.

وانتصر الزمالك على المصري بهدف دون رد في الجولة الثالثة من الكونفدرالية خلال أول مواجهة تجمع الفريقين قاريا.

أول مواجهة للزمالك ضد الأهلي

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وحقق الزمالك أول فوز له على المصري منذ التفوق في 2022 لحساب كأس مصر بهدف دون رد في ربع النهائي آنذاك.

الفوز رفع رصيد الزمالك لـ 7 نقاط في الصدارة، بينما ظل المصري في المركز الثاني بالتساوي مع بلاك بولز الموزمبيقي ويتذيل إنييمبا الترتيب بنقطة وحيدة.

وسيلتقي الفريقان مجددا يوم 5 يناير 2025 على ملعب برج العرب من جديد ضمن منافسات الجولة الرابعة للكونفدرالية.

وتواجد كريستيان جروس المدرب المنتظر للزمالك في المدرجات رفقة مجلس الإدارة خلال اللقاء استعدادا لتولي المهمة خلفا لجوزيه جوميز.

الزمالك المصري الكونفدرالية
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