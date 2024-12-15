البداية دائما بيضاء.. الزمالك يتفوق على الفرق المصرية في المواجهة القارية الأولى

استمر تفوق الزمالك ضد الفرق المصرية في المواجهة القارية الأولى.

وانتصر الزمالك على المصري بهدف دون رد في الجولة الثالثة من الكونفدرالية خلال أول مواجهة تجمع الفريقين قاريا.

أول مواجهة للزمالك ضد الأهلي

كأس السوبر الإفريقي 1994 – فوز الزمالك 1-0

أول مواجهة الزمالك ضد المقاولون العرب

كأس السوبر الإفريقي 1997 – فوز الزمالك بركلات الترجيح

أول مواجهة للزمالك ضد مودرن سبورت

ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية 2023/2024 – فوز الزمالك 2-1

أول مواجهة للزمالك ضد المصري

مجموعات الكونفدرالية الإفريقية 2024/2025 – فوز الزمالك 1-0

video:1

هجمة جميلة للزمالك ينهيها أحمد مصطفى زيزو بهدفٍ في شباك المصري#الزمالك_المصري #كأس_الاتحاد_الإفريقي pic.twitter.com/dP066l7HZw — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 15, 2024

وحقق الزمالك أول فوز له على المصري منذ التفوق في 2022 لحساب كأس مصر بهدف دون رد في ربع النهائي آنذاك.

الفوز رفع رصيد الزمالك لـ 7 نقاط في الصدارة، بينما ظل المصري في المركز الثاني بالتساوي مع بلاك بولز الموزمبيقي ويتذيل إنييمبا الترتيب بنقطة وحيدة.

وسيلتقي الفريقان مجددا يوم 5 يناير 2025 على ملعب برج العرب من جديد ضمن منافسات الجولة الرابعة للكونفدرالية.

وتواجد كريستيان جروس المدرب المنتظر للزمالك في المدرجات رفقة مجلس الإدارة خلال اللقاء استعدادا لتولي المهمة خلفا لجوزيه جوميز.