الكونفدرالية - هدف زيزو يوقف سلسلة المصري ويقود الزمالك للانفراد بالصدارة

أوقف الزمالك سلسلة تفوق المصري وفاز بهدف دون رد في الجولة الثالثة من دور المجموعات لـ الكونفدرالية.

سجل هدف فوز الزمالك أحمد سيد زيزو.

ولم ينتصر الزمالك على المصري في آخر 5 مباريات بجميع المسابقات (تعادل و4 هزائم).

وحقق الزمالك أول فوز له على المصري منذ التفوق في 2022 لحساب كأس مصر بهدف دون رد في ربع النهائي آنذاك.

الفوز رفع رصيد الزمالك لـ 7 نقاط في الصدارة، بينما ظل المصري في المركز الثاني بالتساوي مع بلاك بولز الموزمبيقي ويتذيل إنييمبا الترتيب بنقطة وحيدة.

وسيلتقي الفريقان مجددا يوم 5 يناير 2025 على ملعب برج العرب من جديد ضمن منافسات الجولة الرابعة للكونفدرالية.

وتواجد كريستيان جروس المدرب المنتظر للزمالك في المدرجات رفقة مجلس الإدارة خلال اللقاء استعدادا لتولي المهمة خلفا لجوزيه جوميز.

التشكيل

دفع أحمد مجدي المدرب المؤقت للزمالك بكل من زيزو وكونراد ميشالاك وسيف الجزيري في الهجوم، وأحمد فتوح كظهير أيسر.

وشارك محمود حمدي "الونش" أساسيا في الدفاع لأول مرة منذ مايو 2023 بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي مرتين.

فيما بدأ سمير فكري ثاني مبارياته كأساسي مع المصري هذا الموسم ضد الزمالك لتعويض غياب ميدو جابر بسبب الإصابة.

وصف المباراة

بدأ الزمالك اللقاء بقوة، فكاد أن يتقدم برأسية مبكرا في الدقيقة 4 لكن مصطفى شلبي تصدى للكرة بدلا من جاد وأشهر الحكم المساعد راية التسلل.

وفي الدقيقة 7 مرر عبد الله السعيد كرة لزيزو الذي مررها له مجددا داخل منطقة الجزاء وأطلق السعيد تصويبة قوية أبعدها جاد ببراعة لركنية.

وبعد دقيقتين وعقب سلسلة من التمريرات سدد نبيل عماد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء حوّلها جاد لركنية.

الضغط تواصل ومعه ظهرت البطاقة الصفراء الأولى في اللقاء ومن نصيب محمد مخلوف بعد شد قميص زيزو في الدقيقة 13.

ومن جانبه تحصل سيف الجزيري على بطاقة أخرى في الدقيقة 17.

وسدد زيزو كرة قوية تصدى لها جاد وتابعها الجزيري بمراوغة الحارس وسدد كرة ارتطمت بالقائم في الدقيقة 19.

وأكمل جاد تألقه وتصدى لتسديدة شلبي في الدقيقة 20.

هدأت أحداث المباراة قليلا وتحصل نبيل عماد على بطاقة صفراء أخرى في الدقيقة 35.

وكاد زيزو أن يتقدم للزمالك في الدقيقة 45+3 برأسية لكنها ارتطمت بالقائم الأيمن لمرمى جاد لينتهي الشوط الأول سلبيا بين الفريقين.









































































































































































وفي بداية الشوط الثاني تحصل محمود حمادة على بطاقة صفراء في الدقيقة 46 بعد تدخل قوي.

وأجرى علي ماهر أول تغيير له في اللقاء بمشاركة عبد الرحيم دغموم بدلا من سمير فكري في الدقيقة 60.

وبعد دقيقة واحدة فقط ومن كرة سريعة مرر الجزيري بالكعب لكونراد ميشالاك الذي مرر لزيزو الكرة على حدود منطقة الجزاء وراوغ المدافع وسدد كرة على يسار الحارس معلنا عن هدف اللفاء الوحيد.

هجمة جميلة للزمالك ينهيها أحمد مصطفى زيزو بهدفٍ في شباك المصري#الزمالك_المصري #كأس_الاتحاد_الإفريقي pic.twitter.com/dP066l7HZw — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 15, 2024

هدف يحمل الرقم 82 لزيزو بقميص الزمالك في جميع المسابقات، و13 في البطولات الإفريقية كثالث هدافي النادي تاريخيا بالتساوي مع شيكابالا.

متساويا مع شيكابالا ويقترب من رقم جمال عبدالحميد ⏳ أحمد سيد "زيزو" يصبح في المركز الثالث بترتيب هدافي الزمالك قاريا. 👏 pic.twitter.com/pUIUmU5glF — FilGoal (@FilGoal) December 15, 2024

وأجرى مجدي تغييرين دفعة واحدة بإشراك حسام أشرف ومحمد شحاتة بدلا من ميشالاك وسيف الجزيري في الدقيقة 65.

وسريعا تحصل دغموم على بطاقة صفراء بعد تدخل قوي على شحاتة في الدقيقة 66.

وشارك بابي بادجي وأحمد القرموطي بدلا من صلاح محسن وفخري الدين بن يوسف في الدقيقة 72.

تراجع الزمالك أكثر مع محاولات للمصري من أجل التهديد.

وأطلق دغموم في الدقيقة 78 كرة قوية تصدى لها عواد على مرتين.

وشارك خالد الغندور وأتدجيكو سامادو بدلا من محمد مخلوف ومحمود حمادة لتنشيط وسط المصري في الدقيقة 80.

ورد الزمالك بتغيير بمشاركة زياد كمال بدلا من عبد الله السعيد في الدقيقة 85.

وتحصل المصري على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 90 سددها عمر سعداوي بعيدة عن المرمى.

وأخيرا شارك محمد حمدي العائد من الإصابة بدلا من مصطفى شلبي في الدقيقة 90+4 ليطلق مصطفى غربال صافرة النهاية معلنا فوز الزمالك.