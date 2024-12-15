مجموعة بيراميدز - يبقى الوضع على ما هو عليه.. تعادل ساجرادا ودجوليبا

تعادل ساجرادا الأنجولي مع مضيفه دجوليبا المالي بدون أهداف.

جاء ذلك في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بـ دوري أبطال إفريقيا.

بهذه النتيجة ضمن بيراميدز البقاء وحيدا في الوصافة، حيث كان سيتساوى معه الفائز من هذه المباراة.

ويتساوى ساجرادا ودجوليبا بنقطتين لكل منهما، حيث يتقدم ساجرادا في المركز الثالث بفارق هدف مسجل فقط.

وتلقى ساجرادا 5 أهداف وسجل هدفا، بينما تلقى دجوليبا 4 أهداف دون أن يسجل.

الصدارة مع الترجي التونسي برصيد 7 نقاط، يليه بيراميدز برصيد 4 نقاط.

وفاز الترجي على منافسه بيراميدز بهدفين دون رد في الجولة ذاتها أمس السبت.

وسجل يوسف البلايلي وإلياس موكوانا ثنائية الفريق التونسي.

الجولة الأولى شهدت سحق بيراميدز لساجرادا 5-1، وكذلك الترجي لدجوليبا بنتيجة 4-0.

بينما شهدت الجولة الثانية تعادل بيراميدز سلبيا مع دجوليبا، والأمر ذاته بين الترجي وساجرادا.