دوري أبطال إفريقيا - صنداونز يحقق انتصاره الأول بالفوز على الرجاء بهدف

حقق صنداونز انتصاره الأول في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم بعد التغلب على الرجاء المغربي.

وتغلب صنداونز على الرجاء بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وسجل إقرام راينيرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 65 ليكتب الانتصار الأول لصنداونز.

إكرام راينيرز يسجل هدف ماميلودي صنداونز الوحيد في شباك الرجاء الرياضي#دوري_أبطال_إفريقيا #الرجاء_ماميلودي pic.twitter.com/dLdtVdoWit — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 15, 2024

وحاول الرجاء معادلة النتيجة ونجح في تسجيل هدف بالدقيقة 75 لكن تم إلغائه بداعي التسلل.

ورفع صنداونز رصيده إلى 5 نقاط ليتقاسم الصدارة مع الجيش الملكي المغربي المتفوق بفارق الأهداف.

بينما يتذيل الرجاء الترتيب برصيد نقطة واحدة من خسارتين وتعادل.

ويأتي مانياما الكونغولي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط من ثلاثة تعادلات.

ويحل صنداونز ضيفا على الرجاء يوم 3 يناير المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة.