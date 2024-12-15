دوري أبطال إفريقيا - صنداونز يحقق انتصاره الأول بالفوز على الرجاء بهدف

الأحد، 15 ديسمبر 2024 - 17:30

كتب : FilGoal

صنداونز ضد الرجاء

حقق صنداونز انتصاره الأول في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم بعد التغلب على الرجاء المغربي.

وتغلب صنداونز على الرجاء بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وسجل إقرام راينيرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 65 ليكتب الانتصار الأول لصنداونز.

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وحاول الرجاء معادلة النتيجة ونجح في تسجيل هدف بالدقيقة 75 لكن تم إلغائه بداعي التسلل.

ورفع صنداونز رصيده إلى 5 نقاط ليتقاسم الصدارة مع الجيش الملكي المغربي المتفوق بفارق الأهداف.

بينما يتذيل الرجاء الترتيب برصيد نقطة واحدة من خسارتين وتعادل.

ويأتي مانياما الكونغولي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط من ثلاثة تعادلات.

ويحل صنداونز ضيفا على الرجاء يوم 3 يناير المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة.

دوري أبطال إفريقيا صنداونز
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